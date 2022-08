Moreno (IU) advierte de que "no habrá presupuestos" sin un "compromiso real" por parte del Gobierno riojano

La diputada de Izquierda Unida, Henar Moreno, ha advertido hoy de que "no habrá presupuestos" para el 2023, al menos con su apoyo, sin un "compromiso real" por parte del Gobierno riojano, con lo que le ha instado por apostar por "políticas que mejoren la vida de la gente".

En un momento en el que se avanza hacia el final del periodo en el que los presupuestos del año 2023 deberían entrar en el Parlamento de La Rioja para cumplir el trámite (antes del 1 de octubre), Moreno ha lamentado que "hay muchos aspectos que no se han cumplido" de los acuerdos con IU.

Ha creído que, desde Izquierda Unida, han sido "enormemente responsables" y han "peleado" enmiendas, algunas de ellas plasmadas en los últimos presupuestos (del 2022), y que se han hecho realidad, como la recuperación del transporte sanitario y la internalización de otros servicios como públicos como radiología.

A continuación, se ha referido al concierto del Colegio Alcaste, donde la presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ha relatado Moreno, manifestó en una entrevista que es algo que no se puede llevar a cabo y que, por tanto, lo da por cumplido.

"Si esa es la actitud del Gobierno riojano", añadido, "no habrá presupuestos este año". Así, ha pedido una "garantía" de que "realmente estos meses sirven para que las políticas incluídas en los presupuestos tengan efectos prácticos sobre la vida de las personas".

Ha visto que se va a vivir un otoño de "incertidumbre" y ha rechazado que se achaque la responsabilidad a la subida del Salario Mínimo, que, ha añadido, "crea empleo y mejora la vida de la gente", mientras "el noventa por ciento de la inflación viene como consecuencia del incremento de los beneficios de algunas empresas".

Ha informado de que aún no hay negociaciones, entre Izquierda Unida y el Gobierno riojano, para la futura aprobación de los presupuestos del 2023, ni Moreno tiene "información alguna" o ha recibido alguna llamada "al respecto de los presupuestos"; sí en relación a "otras políticas" como el Parque del Alto Najerilla.

Ha pedido que "se empiece a cumplir" lo acordado porque "hay tiempo para medidas concretas" y ha citado el bono cultural joven para los menores de doce a dieciocho años; la creación de la empresa pública de Ayuda a Domicilio; la recuperación del 112; y el impulso a la política de vivienda o a la memoria democrática.

"Hay tiempo para los primeros pasos, lo que no se puede hacer es esperar al último minuto para decir: ahora no da tiempo", ha señalado indicado que empieza un "curso político complicado" y "no sólo hay que estar en las fiestas de los pueblos".