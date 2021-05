Moreno achaca polémica del consentimiento a la "falta de claridad" de Sanidad

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que la polémica generada sobre el consentimiento informado de los menores de 60 años para recibir la segunda dosis de AstraZeneca, que la Junta no obliga a firmar, se ha generado por la "falta de claridad" del Ministerio de Sanidad.

"Lo digo sin ningún ánimo de crítica ni de confrontación, pero si la Agencia Europea del Medicamento, si las autoridades españolas, la Organización Mundial de la Salud y los comités científicos han avalado la segunda dosis de AstraZeneca, no entiendo por qué razones se ha generado tanta polémica y controversia en esta segunda dosis", ha señalado en declaraciones a los periodistas en Sevilla.

Según Moreno, hubiera sido "mucho más sencillo y directo" si el Ministerio de Sanidad no hubiera "enredado tanto" con este asunto, aunque "lo importante es que nos vacunemos todos".

Porque "todas las vacunas, según nos trasladan las autoridades sanitarias competentes, son eficaces y seguras y, por tanto, yo me fío de la Agencia Europea del Medicamento, del Ministerio, de la Organización Mundial de la Salud y del Comité de Expertos; eso es lo que tenemos que hacer los gestores, fiarnos de las autoridades competentes", ha remachado.

Ha defendido que si una persona se presenta a vacunarse y no quiere firmar el consentimiento, la "obligación sanitaria" de la Junta es "vacunarlo, independientemente de que no quiera firmar ese consentimiento informado".

No obstante, ha asegurado que "en la mayoría de los casos, lo están firmando y la inmensa mayoría de los ciudadanos también está apostando por el segundo vial de AstraZeneca".

"Nosotros habíamos dicho ya al Ministerio que no tenía sentido tener vacunas en un frigorífico porque no sanan ni evitan fallecidos", ha recalcado, a la vez que ha señalado que "está siendo útil que muchos ciudadanos de servicios esenciales que ya se pusieron la primera dosis de AstraZeneca han optado por la segunda dosis de la misma porque consideran que las autoridades sanitarias así lo avalan".

Ha agregado que en Andalucía se pide la firma de ese consentimiento informado aunque "es verdad que se ha producido que algún ciudadano ha querido vacunarse y no ha querido firmarlo, y nosotros, como autoridad sanitaria, no podemos dejar de vacunar absolutamente a nadie", ha alegado.

En su opinión, eso "no es ir en contra de lo que dice el Ministerio, eso es tener sentido común ¿o es que el Ministerio estaría de acuerdo en que no se pueda vacunar a una persona cuando además son casos muy aislados, la mayoría de los ciudadanos no pone ningún problema?", se ha preguntado.

Y ha respondido que el "valor sanitario" de vacunar es "más importante que el propio documento en sí". EFE