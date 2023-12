Moreno aboga por que alguien del PSOE asuma un "liderazgo moral" para "recuperar" un partido "sensato y constitucional"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que "alguien en el PSOE debería asumir un punto de liderazgo moral dentro del partido" y recuperar esa formación "de centro izquierda que necesitamos en España", que sea "un partido sensato, razonable y constitucional, que puede llegar a acuerdos con el PP en muchos campos, en muchos ámbitos y en muchos objetivos".

Así lo ha manifestado el presidente de los 'populares' andaluces en una atención a medios en los pasillos del Parlamento andaluz antes de someterse a la sesión de control al Gobierno de la Junta, y a preguntas de los periodistas al hilo de la moción de censura que Bildu y el PSN han acordado para desbancar a UPN del gobierno local del Ayuntamiento de Pamplona, así como sobre la posible reunión entre el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde Junts per Catalunya han anunciado este jueves que se va a producir, aunque sin concretar una fecha.

Juanma Moreno ha dicho que "lo que está viviendo España" le "sorprende" y le "entristece", y se ha declarado "triste porque el PSOE que yo he conocido, que yo he admirado y al que yo le he tenido respeto, hoy ya no existe".

Sobre la moción de censura en Pamplona, el presidente de la Junta ha sostenido que "es algo que no es bueno" para la capital navarra, ni "para España", y ha opinado que tampoco es bueno para el PSOE, y al respecto ha aseverado que "el Partido Socialista, y especialmente el Partido Socialista de Euskadi, siempre ha mantenido una línea muy contundente de no llegar a acuerdos con un partido radical y que no ha cumplido con la denuncia expresa" de la violencia de ETA que se produjo "durante décadas y que generó sufrimiento y asesinatos por toda España".

Al hilo, Moreno ha advertido de que el PSOE "está dejando de existir como Partido Socialista Obrero Español, como ese Partido Socialista constitucional, de Estado, que habíamos conocido", y ahora es "un partido al servicio" de Pedro Sánchez y "está tomando decisiones que está prácticamente eliminando ese partido de centro izquierda que tanto necesita España".

En esa línea, el presidente de la Junta ha insistido en defender que "España necesita un partido de centro izquierda homologado con el resto de Europa, y no radicalizado y en manos de independentistas", y ha puesto de relieve que, tras las pasadas elecciones municipales de mayo, el PP prestó apoyo al PSC para que el Ayuntamiento de Barcelona "esté en manos constitucionales", y también "para que en Vitoria no esté Bildu" a cargo de su gobierno local, y al hilo ha criticado que ahora el PSN "le entrega una alcaldía tan importante como Pamplona a Bildu".

EL "SANCHISMO" QUIERE "ROMPER CON EL PSOE"

Moreno ha enmarcado esta situación en "la decisión que ha tomado el 'sanchismo' de romper con el PSOE, con un partido de centro izquierda tradicional y homologado en Europa", y de "convertirse en un partido radical, en manos de independentistas", de forma que "vamos a ver cosas que nos van a helar la sangre, como decía una víctima terrorista", ha añadido el presidente andaluz.

Sobre la reunión anunciada por Junts entre Sánchez y Puigdemont, el presidente de la Junta ha tachado de "prófugo de la justicia" al expresidente catalán, y se ha preguntado "hasta dónde vamos a llegar", al tiempo que ha comentado que él nunca había visto al independentismo "más crecido que ahora".

En esa línea, Moreno ha subrayado que, en las Cortes Generales, desde el independentismo decían "claramente" esta semana que quieren "un referéndum y la independencia" para Cataluña, y este mismo pasado miércoles volvían "a chulear al presidente del Gobierno de España ante toda Europa", según ha denunciado.

Moreno se ha preguntado además "cómo quedamos ante Europa cuando hemos estado cinco años diciendo" desde España que Puigdemont "era un prófugo, que había vulnerado la Constitución" y que "tenía que volver a España con un grillete" e "ir a la cárcel, puesto que ya ha sido dictaminado y hay una sentencia".

Moreno también ha opinado que, este pasado miércoles, lo que hizo Sánchez en el Parlamento Europeo fue "romper la dignidad del Estado de Derecho español, trasladar una imagen de un país de segunda en términos de calidad institucional, y dividir", algo en lo que el líder socialista es "un especialista", según ha criticado el presidente de la Junta, que ha lamentado así que Sánchez "divide, fractura, polariza a la sociedad para intentar mantenerse en el poder".

"Lo ha hecho en España, lo está haciendo en Europa con comentarios inoportunos sobre el nazismo" precisamente a "un alemán --el líder del PP europeo (PPE), Manfred Weber-- que sabe mucho más de eso que él", ha abundado Moreno en referencia a Pedro Sánchez, a quien ha acusado además de trasladar "una imagen de una España donde hay poca calidad democrática".