Moreno: El 13-F no es "cualquier cosa, tampoco para mí que voy después"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha asegurado este viernes en Salamanca, en un mitin acompañando al candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que las elecciones de Castilla y León "no son cualquier cosa": "Tampoco para mí, que voy después".

Entre sonrisas, Moreno Bonilla ha afirmado que el PP tiene que sacar "buenos resultados" el próximo 13 de febrero en Castilla y León y por "buenas razones": "esto es como cuando va uno a una prueba y está nerviosito perdido, que le tiemblan las piernas, y le dice pasa tú delante que a mi me da la risa. Yo estoy así, que le he dicho, Alfonso tira tú, tú ve primero".

Eso sí, en el mismo tono, ha pedido a Fernández Mañueco que ya que va primero que "lo importante es que vaya bien", para evitar encontrarse "con un susto el 13 de febrero".

A lo largo de cerca de 25 minutos, Juanma Moreno Bonilla ha elogiado la política de Mañueco y la gestión realizada, sobre todo, durante la pandemia y en "una de las legislaturas más duras de la historia de Castilla y León", en la que ha habido "necesidad de gobernar en coalición".

En esta línea, y refiriéndose al gobierno entre PP y Ciudadanos, le ha dicho al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León: "chiquillo, no me pongo en tu piel. Qué mal rato has tenido que pasar", en alusión al hecho de que la Consejería de Sanidad estaba en manos de Ciudadanos en esta tierra.

Moreno Bonilla también ha sido crítico con el Gobierno central, del que ha dicho que en estas elecciones autonómicas del 13 de febrero, está en juego "dar aire" a Pedro Sánchez, "posibilidades para seguir" y se ha preguntado: "¿los castellanos y leoneses están por darle oxígeno al Gobierno de Sánchez?" y él mismo se ha respondido: "creo que no", por lo que ha pedido dar "un aviso, un toque, a un mal presidente".