La moratoria de Madrid Central se enfrentará a dos recursos administrativos

La moratoria a las multas de Madrid Central que arrancó el pasado lunes se enfrenta a dos recursos contencioso-administrativos: el presentado este jueves por el PSOE en el que piden suspender esta medida y el que ha anunciado la Plataforma en defensa de este área de bajas emisiones.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha defendido ante los periodistas la solicitud de "medida urgente cautelar de suspensión" del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del Consistorio que establece un periodo de avisos pero sin sanciones para quienes incumplan las restricciones de Madrid Central.

El grupo socialista ha calificado de "trampantojo jurídico" la aplicación del artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que establece periodos de avisos ante la puesta en marcha de sistemas automáticos de multas o por su modificación.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante (PP), ha mostrado su tranquilidad ante el recurso socialista y ha defendido la "seguridad jurídica" y el "confort" con el que el Ayuntamiento aplica la moratoria a las multas.

El informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental el pasado 24 de junio permite, según Carabante, hacer uso de ese artículo porque, aunque la concesionaria ha corregido los "errores" en el sistema, para arreglarlos se ha producido "una modificación".

Además, ha aprovechado para denunciar una "moratoria encubierta" del equipo de Gobierno de Manuela Carmena a las multas en Madrid Central porque no se llegó a sancionar a los vehículos con distintivos ambientales B o C, el 75 % de los que acceden.

Este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís y el responsable de Medio Ambiente y Movilidad se han reunido con plataformas a favor y en contra de Madrid Central.

Un encuentro que no ha impedido que la Plataforma en Defensa de Madrid Central han anunciado que mañana también interpondrán un recurso al considerar que la moratoria de las multas de Madrid Central "no se ajusta a derecho" al no pasar por el Pleno municipal e ir en contra de la salud pública de los ciudadanos.