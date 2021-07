Morant, Sánchez y Rodríguez abandonan las alcaldías para ser designadas ministras de Sánchez

Las alcaldesas designadas por Pedro Sánchez para entrar en su nuevo Gobierno, Isabel Rodríguez, Diana Morant y Raquel Sánchez, han renunciado este domingo a las alcaldías de sus municipios para poder incorporarse a las carteras que le corresponden a cada una.

Lo harán el próximo lunes a las nueve de la mañana, cuando deberán jurar su cargo ante el Rey Felipe VI y el martes participarán en su primer Consejo de Ministros tras la remodelación de Gobierno planteada por el presidente.

Isabel Rodríguez se despide entre lágrimas

Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puertollano y futura portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, se ha despedido de su cargo entre lágrimas y reiterando su compromiso con la ciudad y con el país, desde una perspectiva social y un llamamiento a la igualdad y la convivencia.

"Dejo la Alcaldía de Puertollano para servir a España sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad", ha declarado al inicio de su discurso, en el que ha agradecido la confianza depositada en ella por el presidente Pedro Sánchez y ha destacado que a partir de ahora, tal y como ha hecho en la ciudad industrial, trabajará para un Gobierno que "no pierde la perspectiva de la calle".

Diana Morant se "dejará la piel en el cargo"

La exalcaldesa de Gandía y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha manifestado este domingo, tras presentar su renuncia al cargo en un pleno extraordinario, que se "dejará la piel en el cargo para lograr "un futuro más próspero y sostenible", una misión para la que espera "estar a la altura".

En la sesión plenaria municipal, celebrada este domingo en la casa consistorial, se ha elegido como alcalde a José Manuel Prieto, número dos de la candidatura socialista, con los votos favorables de los concejales del PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

En su discurso de renuncia a la alcaldía, Morant ha comentado que ha vivido "con intensidad y honor, aciertos y errores, diez años dedicados a mejorar la vida de las personas que viven en nuestra ciudad, diez años trabajando con constancia e ilusión en nuestro ayuntamiento, seis de ellos en la alcaldía, una década que me deja recuerdos, experiencias y aprendizajes".

Raquel Sánchez trabajará para "mejorar cosas en Cataluña"

La hasta ahora alcaldesa de Gavá (Barcelona), Raquel Sánchez Jiménez, que sustituirá al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al frente de este departamento, ha asegurado que se va a dejar "la piel" en su nuevo cargo.

"Después de un año y medio de esta terrible pandemia que estamos superando, es momento de afrontar los grandes retos de este país con la máxima determinación y dejándome la piel. Voy a hacerlo por el conjunto de este país y de los españoles", ha afirmado.

Así lo ha manifestado este domingo Raquel Sánchez en declaraciones a los medios, minutos después de celebrar el Pleno de renuncia a su condición de alcaldesa y concejala en el Ayuntamiento de Gavá.

"Se lo debo todo a mi ciudad, mi gente, mis equipos, aquí me he crecido, me he formado. Intentaré aportar mi trabajo para también mejorar las cosas en Cataluña, eso es un reto muy importante y así lo ha fijado el presidente del Gobierno", ha apuntado.