Morant rechaza "especular" sobre si el Gobierno explora nuevas vías con Junts para desbloquear la ley de amnistía

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha rechazado pronunciarse respecto a si el Gobierno está explorando con Junts nuevas vías para llegar a un acuerdo que dé salida a la ley de amnistía, después de que los de Carles Puigdemont lo impidieran esta semana en el Congreso.

"No me puedo pronunciar porque eso es una especulación y no me voy a pronunciar sobre especulaciones", se ha limitado a afirmar la también candidata a liderar el PSPV a preguntas de los periodistas tras una visita al Hospital La Fe de València.

Según publica este viernes 'La Vanguardia', después de que Junts votara el pasado martes en contra de la ley de amnistía, este partido ya está explorando con el Gobierno nuevas vías para desbloquearla, un marco en el que se encuadrarían las declaraciones que hizo este jueves el presidente Pedro Sánchez en Bruselas de que "el independentismo catalán no es terrorismo".