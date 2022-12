Morant: Si TC impidiera votación se atravesaría una línea antidemocrática

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha dicho este jueves que si "hoy el Tribunal Constitucional, por el recurso del PP, impidiera" la aprobación por parte del Congreso de una ley, "estaríamos atravesando una línea que no se había atravesado en nuestro país en los últimos 40 años, una línea absolutamente antidemocrática".

Morant, que forma parte de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha hecho estas consideraciones en el turno de preguntas durante su intervención en el acto "Ciencia e Innovación, oportunidades de presente y de futuro", celebrado en la sede de Casa Mediterráneo, en Alicante, organizado por esta institución y el Club Información.

Morant ha manifestado: "Lo que no acabamos de entender, lo digo como ministra pero también como demócrata, es la posición del PP. Puede estar a favor o puede estar en contra de estas propuestas, y puede demostrarlo con su voto legítimo en el Congreso de los Diputados".

"Lo que no puede hacer es deslegitimar la capacidad que tiene el Gobierno de España, un gobierno que nació de las urnas, de proponer cambios legislativos; lo que no puede hacer es deslegitimar la capacidad que tiene el Congreso de los Diputados, que es el poder legislativo que nace de la soberanía popular, de proponer y de aprobar nuevas leyes, bloqueando o considerando ilegítimo o poniendo recursos, que es lo último que sabemos ahora, al Constitucional", ha señalado.

"Esperemos que no se lleve a cabo lo que está hoy mismo pasando, porque sería desde luego una alteración clarísima de la independencia que hay de los poderes de nuestro país", ha recalcado.

"El TC se podrá pronunciar sobre las leyes que apruebe el Congreso de los Diputados una vez aprobadas por el Congreso de los Diputados, pero impedir al Congreso de los Diputados, que es el poder legislativo que nace de la soberanía popular, aprobar una ley, eso es una línea que no se ha atravesado nunca", ha expuesto.

"Y, desde luego, me parece de un carácter antidemocrático que el PP esté en esa tesitura, porque de alguna manera lo que está enviando es un mensaje de que las instituciones del Estado no son válidas si no están gobernadas por el PP", ha aseverado.