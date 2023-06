Morant ve a Feijóo en "un divorcio muy duro de su moderación" al pactar con Vox en unas CCAA y en otras no

La ministra de Ciencia y cabeza de lista del PSOE por Valencia al 23J, Diana Morant, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está sufriendo un divorcio muy duro de su moderación, de ese Feijóo moderado cuando empezó como secretario general del Partido Popular", por decidir pactar con Vox para formar gobierno en la Comunitat Valenciana y no en Extremadura.

"¿Por qué los valencianos tenemos menos dignidad que los extremeños y han entregado el gobierno a la primera de cambio a Vox?", ha cuestionado, dirigiéndose a Feijóo, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en València. Esta alusión a un "divorcio duro" llega días después de que el líder del PP afirmara que el excandidato de Vox el 28M Carlos Flores tuvo "un divorcio duro", en relación a su condena por violencia de género en 2002.

Morant ha relacionado la postura de Feijóo con la situación de Extremadura, donde la presidenta autonómica del PP, María Guardiola, ha advertido de la posibilidad de repetir elecciones en la comunidad por la negativa de Vox a apoyarla sin entrar en el gobierno. En cambio, el PPCV de Carlos Mazón cerró la semana pasada un acuerdo con Vox para gobernar la Generalitat.

Respecto a este "pacto del aguilucho", que generó polémica por hablar de "violencia intrafamiliar" y no de violencia de género, ha acusado al PP de "abrazarse directamente a Vox" al "entregarle" la Presidencia de Les Corts o "consellerias muy importantes". "Este retroceso en la dignidad de la vida de los valencianos no se va a producir, o parece que no, en Extremadura", ha señalado.

EL PP, "EN CONTRA DE LOS PRINCIPIOS DEL PP"

Según ha criticado, la postura diferente del PP en cada CCAA se debe a "una cuestión de tacticismo, de reparto sillones y de rechazar completamente los principios básicos". "Incluso me atrevo a decir de los principios del propio Partido Popular", ha aseverado, recordando que los de Feijóo han firmado pactos contra la violencia machista.

Estos pactos, ha recalcado, forman parte de "un principio social irrenunciable de proteger a nuestras mujeres". Al respecto ha apuntado que en la Comunitat Valenciana hay alrededor de 12.000 mujeres bajo el sistema de vigilancia VioGen que analizan operadores judiciales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, competencias que pasarían a Vox en el nuevo Consell.

De cara a las elecciones generales del 23J, Morant ha advertido que solo hay dos opciones: o revalidar el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez junto a la vicepresidenta Yolanda Díaz y su proyecto Sumar o una alianza entre Feijóo y el líder de Vox, Santiago Abascal. "La gente ya nos está trasladando el miedo y estupor por estos pactos PP-Vox", ha arengado, y ha llamado a "frenarlos" en las urnas.

Es algo que ha ligado con los "atropellos" que "ha parado el Gobierno de Pedro Sánchez" como el aumento de regadíos en Doñana, el protocolo para escuchar el latido fetal o la relajación de controles de tuberculosis bovina, en referencia a estas "políticas de involución" planteadas en Andalucía y Castilla y León.

EXIGE A FEIJÓO QUE ACLARE SUS "SOBRESUELDOS"

Por otro lado, ha exigido a Feijóo que aclare "los sobresueldos que reconoció", en alusión al salario que dijo esta semana que percibía por parte del PP, y ha hecho hincapié en que "ningún cargo del PSOE cobra sobresueldos: nadie".

"Que dé la cara y diga a qué intereses responde y por qué cobra no sabemos para quién", ha urgido al jefe de los 'populares', de quien ha criticado su "miedo" a aceptar debatir con Pedro Sánchez en campaña, debates que ha subrayado que han propuesto cuatro grupos mediáticos.

Durante su discurso, Morant se ha preguntado a qué se refiere el PP con "derogar el 'sanchismo'" y le ha acusado de ejercer "la oposición más desleal" atacando al Gobierno "con una irracionalidad furibunda al negar todos los avances dentro y fuera de nuestras fronteras".

"Esa España no es derogable", ha proclamado, y ha puesto como ejemplo la Ley de Ciencia que abordó con todos los grupos salvo Vox porque "es un partido que abraza el negacionismo en todos los sentidos". "El mejor programa es que se nos juzque por lo que hemos hecho", ha aseverado, mientras cree que con el de Feijóo "no se puede sacar adelante a un país".