Morant: ERC y PNV entienden que ser útil es atender necesidades de la gente

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha asegurado este sábado que el hecho de que ERC y PNV no presenten enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado de 2022 "es una buena noticia para España" porque con esta decisión han entendido que para ser útil en política "hay que apoyar las necesidades de la gente y los instrumentos que hacen posible transformar la vida de las personas".

Antes de acudir a la segunda edición del Clec Fashion Festival, que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, y a preguntas de los medios, Morant ha considerado una "gran noticia para la sociedad" que tanto Esquerra Republicana de Cataluña como el Partido Nacionalista Vasco no presentaran enmiendas de totalidad, y ha destacado que los presupuestos "son necesarios para la recuperación económica pues incorporan los fondos europeos Next Generation".

Ante las críticas de la derecha a las cuentas del Estado para 2022, la ministra ha comentado que la oposición "no tiene argumentos que esgrimir, no aportan nada, solo saben decir 'no a todo'", aunque ha recalcado que el Ejecutivo siempre estará abierto "al diálogo y a buscar el consenso con todas las fuerzas políticas".

"Nuestro objetivo es claro: transformar la vida de las personas y para eso es necesario este presupuesto", ha afirmado la ministra , que ha recordado que todavía queda un largo trámite parlamentario hasta su aprobación por el pleno del Congreso de los Diputados.

Morant ha avanzado la voluntad del Gobierno de sentarse a "dialogar de manera constructiva" con "todo aquel que se sume, como socio o con sus apoyos, a sacar adelante unos presupuestos", cuya finalidad última es "hacer posible cambiar la vida de las personas".