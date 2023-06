Morant critica que Feijóo "ceda" ante Vox "en la defensa ante la violencia de género"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha denunciado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su partido "ceden" ante Vox "en derechos tan fundamentales como la defensa ante la violencia de género", por lo que ha exigido al líder popular que "dé la cara".

Tras acudir al pleno de investidura de Gandia (Valencia), una de las pocas grandes ciudades de la Comunitat donde gobernará el PSOE, Morant ha asegurado que el municipio valenciano "volverá a ser ese refugio de derechos que se dan por consolidados pero que nuevos gobiernos con nuevas ideas y prioridades pueden tumbar, como la igualdad".

"Vemos que Feijóo ha roto con todas las mentiras que venía diciendo en campaña, como que no iba a pactar con Vox, y allá donde le hace falta está pactando", ha lamentado Morant, que ha afirmado entender "por qué se esconde".

"Ya entendemos por qué se esconde, porque tiene una hoja de ruta que no quiere que la ciudadanía conozca antes del 23 de julio", ha criticado la ministra socialista, que le ha instado a dar la cara "porque "una mujer que ve amenazada su vida lo que no puede es sentir que no tiene a la sociedad para protegerla".

Así, ha insistido en que "es eso lo que está pasando en la Comunitat Valenciana, que Vox y Feijóo han firmado un acuerdo por el que dejarán de luchar contra la violencia machista, porque niegan que exista".

Morant ha destacado que "este es sólo uno de los detalles de todo lo firmado" entre el PP y Vox, por lo que ha celebrado que la ciudad donde nació sea "un refugio de derechos para los valencianos".