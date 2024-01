Morant afirma que el 'procés' "no era terrorismo" y que decir lo contrario es "populismo"

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que el 'procés' catalán de 2017 no es terrorismo "conforme lo entiende la ciudadanía" y ha añadido que entender lo contrario es "populismo".

Así lo ha sostenido antes de visitar el expositor de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) sobre la Ley de Amnistía, sobre la cual ha comentado que estos días se escucharán "muchas opiniones".

"Lo que está claro es que en este país no hace falta que nadie nos explique lo que significa el terrorismo", ya que "todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y que en el año 2017 no estamos hablando de terrorismo" porque, ha subrayado la ministra valenciana, "el 'procés' no era terrorismo".

"Por tanto, que tenga todo el mundo claro que el terrorismo, conforme lo entiende la ciudadanía, por supuesto que queda fuera de la amnistía y fuera de cualquier cobertura de ese tipo, y por tanto, todo lo demás son hipérboles y, desde luego, populismo", ha considerado la ministra, que ha estado acompañada de numerosos alcaldes de la Comunitat y cargos institucionales, entre ellos la delegada del Gobierno en la autonomía, Pilar Bernabé.