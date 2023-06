Morán destaca el informe "solvente" de la CHG sobre Doñana y defiende que Ribera no comparezca en el Parlamento

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido este martes que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no comparezca en el Parlamento andaluz en relación a la Proposición de Ley de ordenación de regadíos en municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, en tanto que ella "ha comparecido y ha dado explicaciones en el Parlamento de la Nación", que según ha recalcado es "donde le corresponde".

"La ministra, como con carácter general viene sucediendo desde hace muchos años, al igual que los altos cargos de la Administración General del Estado, rinde cuentas ante el Parlamento de la Nación; los Parlamentos Autonómicos tienen la misión de controlar la acción de gobierno del ámbito en el cual son competentes", ha remarcado en declaraciones a los medios en Granada.

En el mismo sentido se ha pronunciado sobre la ausencia de un representante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en esta ronda de comparecencias de agentes sociales que acoge la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, recalcando que los Organismos de cuenca "se pronuncian con informes", como así se ha hecho.

A preguntas de los periodistas, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha rechazado asimismo que el informe de la CHG --en el que declaró esta iniciativa legislativa "no compatible" con la planificación hidrológica aprobada-- pueda tacharse de "partidista" como ha dejado entrever la Junta de Andalucía. A su juicio, el documento va "perfectamente alineado" con el conjunto de los informes de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales" que se han pronunciado "exactamente en el mismo sentido", ha dicho, citando a la Unesco, la Comisión Europea, la Estación Biológica de Doñana o el Consejo de Participación de Doñana.

"Parece que a quien no le gusta este informe es al mismo al que no le gustaban los anteriores, pero esto es ir contradirección", ha advertido Hugo Morán, quien ha hecho hincapié en que hay una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que todas las entidades y administraciones con responsabilidades en la gestión de Doñana están "obligadas" a cumplir y "parece que los únicos que se colocan en rebeldía frente a la ejecución de esta resolución son quienes consideran estos informes partidistas", ha agregado. "No lo son; son informes técnicos, solventes que parten de todo el ámbito del conocimiento que hay sobre Doñana", ha remachado.

Preguntado sobre la trascendencia y el recorrido que pueden tener las comparecencias de este martes en el seno del Parlamento andaluz, aunque ha dicho que les da "la máxima importancia", ha augurado que "va a ser más de lo mismo" teniendo en cuenta --ha argumentado-- "el éxito que ha tenido hasta ahora el Consejo de Participación de Doñana a la hora de emplazar una y otra vez al Gobierno de Andalucía a que retire este despropósito de norma" y de que son las mimas voces a excepción de algunas a las que se les ha "impedido" acudir.

A su juicio, la única conclusión "útil" que debería salir este martes sería "volver al espacio de diálogo, que es el Consejo de Participación de Doñana", no ir a "un proceso de hechos consumados" estando "dispuestos a escuchar al conjunto de la sociedad y atendiendo a los requerimientos de los tribunales de justicia", de modo que "no nos coloquemos al margen del Estado de Derecho".