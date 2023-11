Morales pide una "rectificación" de Bazaga o se retirará la aportación de la Diputación de Cáceres al Gran Teatro

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido una "rectificación" de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, o se retirará la aportación de 244.000 euros que la institución provincial hace al Consorcio Gran Teatro, ante lo que considera "una falta de tacto" y una actitud de "soberbia" y "altanería" por parte de la consejera.

"Las relaciones institucionales hay que cuidarlas mucho, y esta consejera no sabe muy bien cuál es su función o no sabe su responsabilidad", ha indicado el presidente, que ha criticado que en la reunión del Consejo Rector del Gran Teatro celebrado el pasado viernes no se informó a la diputación de las decisiones que se iban a tomar, como el nombramiento de la nueva directora.

Morales ha indicado este miércoles en Mérida tras participar en el II Congreso Comunicación e Igualdad, que es "legítima" la decisión tomada por la consejera, pero que tiene que informar y consultar con las entidades consorciadas como la Diputación de Cáceres que pone "mucho dinero" y que no va a aceptar ser "un convidado de piedra".

"La Diputación de Cáceres tiene una responsabilidad en toda la provincia, no solo en la ciudad. Y si la Consejera de Cultura no cambia de actitud, pues nosotros ese dinero irá a los municipios de la provincia de Cáceres, porque la Diputación nunca jamás recortará en cultura", ha explicado el presidente, que ha insistido en que "no habrá recortes" en Cultura, sino que se distribuirá de otra forma.

Así, ha insistido en que "no va a consentir, bajo ningún concepto, que una consejera quiera ningunear a la Diputación Provincial de Cáceres", mientras ha puesto como ejemplo a otros responsables regionales, como la consejera de Agricultura que ha informado previamente de los temas que se van a abordar en la reunión en Agenex, donde también habrá cambios directivos.

"Ella va a proponer a quien considera oportuno, pues muy bien, va a tener el apoyo nuestro. Pero la Consejera de Cultura no puede hacer lo que dé la gana. Y si quiere hacer lo que dé la gana, que lo haga con el dinero que ella maneje, pero no con el dinero de la Diputación", ha subrayado Morales, que ha pedido una "rectificación" de Victoria Bazaga, de la que considera que se ha portado "como una hooligan".

El presidente provincial ha recordado que "ni siquiera dio explicaciones a la vicepresidenta Primera de la Diputación que asistió al Consejo Rector del Gran Teatro".

"Por tanto, nosotros estamos comprometidos con la cultura, comprometidos con la cultura en Cáceres, en la provincia, pero no estamos para nada a gusto, ni siquiera estamos de acuerdo, obviamente, con actitudes prepotentes, de soberbia y de altanería que no corresponde a una Consejería de la Junta de Extremadura", ha subrayado.

Finalmente, ha recordado que "siempre" se ha colaborado con la Junta de Extremadura en materia de cultura y turismo desarrollando proyectos conjuntos pero ha reiterado que ha sido la actitud concreta de Victoria Bazaga la que les ha "extrañado sobremanera". "Esta señora no sé exactamente qué pretende, qué quiere o piensa que ella puede manejar en todos los sitios", se ha preguntado Morales.

"Nosotros no cuestionamos la legitimidad que tiene la Junta de Extremadura como consecuencia del Gobierno que se ha configurado en Extremadura de hacer nombramientos. Faltaría más, es su derecho y además están legitimados para ello, pero no somos convidados de piedra", ha insistido Morales, que ha calificado a Bazaga de "prepotente" por no responder a las preguntas de la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres.