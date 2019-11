Morales denuncia que el golpe de Estado continúa pese al anuncio de nuevas elecciones

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha advertido que el golpe de Estado impulsado por sectores de la oposición sigue adelante a pesar del anuncio de la convocatoria de nuevas elecciones tras el informe preliminar de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) que denuncia graves irregularidades.

"Cuando dijimos nuevas elecciones dejando de lado nuestro triunfo y han pedido nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral, ningún problema trabajemos para que hayan nuevos miembros para el Tribunal Electoral. Ahora rechazan y solo piden renuncia: eso es golpe. Que sepa la comunidad internacional, que sepa el pueblo boliviano, que sepan las nuevas generaciones, so pretexto de fraude había sido golpe", ha afirmado Morales en entrevista con la cadena TeleSur.

Para Morales, "sorprende que algunos cívicos, algunos candidatos no acepten el diálogo. Yo propuse diálogo con agenda abierta que planteen qué temas tienen para poder acordar, concertar y tomar decisiones", ha recordado el mandatario.

Morales ha argumentado que la derecha primero anunció resistencia civil, luego pidió segunda vuelta, para después desconocer los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre, acusar sin pruebas de un "fraude" y ahora buscar su dimisión.

"Lamento mucho esos grupos no aceptan, no entienden y serán las nuevas generaciones quienes juzgarán quien está llevando a esta clase de convulsiones", ha apuntado.

En cuanto al amotinamiento de policías, Morales ha lamentado esta medida que considera en "franco desconocimiento de su rol establecido en la Carta Magna que es de preservar el orden público".

"El plan que tienen es quemar el Palacio Quemado o la Casa Grande del Pueblo. Es su última meta (...). Lo que quieren es quemando la Casa Grande del Pueblo, quiero que sepa el mundo, obligar a tal vez firmar la renuncia. Eso están buscando. Es totalmente ilegal, totalmente inconstitucional. Yo tengo un mandato de llegar hasta el 22 de enero del próximo año", ha argumentado.

El dirigente indígena ha subrayado que la decisión de convocar nuevas elecciones y elegir a nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como demandaba la oposición se tomó en aras de la "pacificación" del país y como parte de su responsabilidad como mandatario que es evitar el enfrentamiento entre bolivianos.

Así, ha agradecido las muestras de apoyo de muchos gobiernos y organismos de países latinoamericanos y europeos a su convocatoria al diálogo a los partidos de oposición con representación parlamentaria expresada ayer. Sin embargo, los políticos no han acogido la iniciativa como tampoco lo han hecho con los pedidos de pacificación que hace la comunidad internacional, ha argumentado.

"Convoco a no seguir perjudicando a Bolivia, a no seguir dañando económicamente a la patria, a no perjudicar sobre todo a las familias humildes. Creo que como autoridades, como dirigentes de cualquier sector social, tenemos que tener ese principio de solidaridad de complementariedad y fundamentalmente pensar en la humanidad", ha remachado.

Por último, ha reiterado su intención de seguir reuniéndose con sectores sociales para analizar y ver las vías de solución a la crisis política que vive el país.