Mora: "Menorca queda en manos de PP y Vox y les pido altura de miras para intentar preservar lo que hemos logrado"

La todavía presidenta del Consell de Menorca y candidata a la reelección, Susana Mora, ha declarado ante los medios de comunicación alrededor de las 1.45 horas de la madrugada, una vez se ha conocido que el PP y Vox gobernarán a partir de ahora la administración insular.

Visiblemente emocionada, Mora ha indicado que ya se ha puesto en contacto con el popular Adolfo Vilafranca, a quien la candidata del PSOE ha definido como el "claro ganador de la jornada porque así lo ha decidido la ciudadanía". "Le he trasladado mi enhorabuena y me he puesto a su disposición", ha manifestado.

Mora ha subrayado que "el futuro de Menorca queda en manos del PP y Vox, a los que ha pedido altura de miras para gobernar para todos los menorquines y por intentar preservar la isla que entre todos hemos conseguido".

"Seguimos pensando que el modelo de Menorca que hemos defendido durante los últimos ocho años era el modelo que garantizaba la Menorca del presente y del futuro", ha resaltado la socialista, quien ha añadido que, a pesar de que el PSOE ha mantenido un porcentaje de votos "bueno" respecto a las pasadas elecciones, "en democracia es necesario sumar y la suma en este caso no da un gobierno de izquierdas".

Mora ha recalcado que "pasamos a liderar de manera firme y contundente una oposición más necesaria que nunca para seguir garantizando que este modelo que hemos construido entre todos no se pierda por el camino".