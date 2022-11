Montull niega que ocultara ingresos de alquileres para no pagar al Palau

Jordi Montull, quien fuera mano derecha del exresponsable del Palau de la Música Fèlix Millet, ha negado que junto a su esposa e hija ocultaran el alquiler de tres inmuebles embargados para evitar indemnizar a la entidad cultural y ha mantenido que los ingresos eran para pagar gastos de los pisos.

Según han informado fuentes jurídicas, Montull, quien permanece en prisión para cumplir la condena de siete años y medio que se le impuso por saquear el Palau de la Música, ha declarado este miércoles como investigado ante el juez en la segunda causa que se le abre por ocultar ingresos a la justicia con el fin de burlar su obligación de indemnizar a la entidad cultural por el desfalco.

Montull, además de su esposa y su hija Gemma -condenada a cuatro años por expolio- están investigados en esta causa junto al exresponsable del Palau Fèlix Millet, su mujer y sus hijas, por ocultar a la Audiencia de Barcelona que perciben ingresos por inmuebles arrendados, cuando la entidad cultural no ha recuperado más que la mitad de los 23 millones expoliados.

Esta es la segunda causa que se abre a los exresponsables del Palau por intentar burlar presuntamente su obligación de indemnizar al Palau de la Música: a Millet lo investiga un juzgado de Granollers (Barcelona) por la desaparición de bienes embargados en su casa -un piano de cola y unos colmillos de marfil, entre otros- y Montull ya espera juicio por ocultar los ingresos que cobraba por el alquiler de una finca embargada.

En la causa contra Montull y su esposa Mercè Mir -condenada también por lucrarse con el expolio del Palau e investigada junto a él por ocultar que cobraba los alquileres-, la Fiscalía ha presentado ya su escrito de acusación, en el que les pide dos años de cárcel por un delito de frustración a la ejecución.

A la declaración de hoy ante el juez Montull ha acudido conducido desde la prisión en que cumple condena y se ha limitado a contestar a una sola pregunta de su defensa, a la que ha dicho que no recordaba que uno de los inmuebles investigados estaba alquilado a su propia hija Gemma, quien además contaba con una cláusula de adquisición preferente para el caso de que se pusiera a la venta.

Su esposa Mercè también se ha escudado en que desconocía las circunstancias del alquiler de los inmuebles, pero ha admitido que los ingresos que se percibían por las viviendas se destinaban a cubrir gastos de mantenimiento de las mismas.

En concreto, el matrimonio Montull tenían dos viviendas alquiladas en El Masnou (Barcelona) -una a su hija por cerca de 500 euros y a un particular por unos 900- mientras que Gemma tenía arrendado un piso de Teià (Barcelona) a su propio hijo.

La que fuera exdirectora financiera del Palau, no obstante, no ha acudido a declarar al juzgado porque no ha recibido correctamente la citación, de forma que su comparecencia ha sido aplazada.

La defensa del matrimonio Montull sostiene que los imputados no habían ocultado ni a la Audiencia ni al Palau esos ingresos procedentes del alquiler de inmuebles arrendados, que estaban debidamente declarados en el IRPF, y aduce que los contratos de arrendamiento se firmaron antes de que la sentencia por el expolio fuera firme.

No obstante, la acusación duda de esa versión y mantiene que el arrendamiento de los inmuebles se destapó no porque los Montull lo comunicaran, sino porque los ingresos los detectó la Agencia Tributaria, afloraron en una tasación y se añadieron a un documento en el que la exdirectora del Palau planteaba su plan de pago para devolver el dinero desviado.

La semana que viene está previsto que declare como investigado Fèlix Millet, quien se encuentra ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa (Barcelona) aunque cuenta ya con el tercer grado concedido por la Generalitat, también por un delito de frustración en la ejecución por tener inmuebles embargados alquilados, de espaldas a la justicia.