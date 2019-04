Montserrat pide votar al PP con la cabeza, el corazón y el bolsillo

La candidata número uno popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este martes a los españoles que voten al PP con la cabeza, el corazón y el bolsillo.

Montserrat ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Logroño, antes de participar en un acto sobre pensiones, en el que también han intervenido la vicesecretaria de Política Social y alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra; y el presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

Ha explicado que deben votar con la cabeza al PP porque es "un partido que ha demostrado que, cuando gobierna, es cuando mejor le va a España"; con el corazón porque "siempre ha amado y defendido la unidad de España"; y con el bolsillo porque "nunca va a crujir a impuestos a los españoles".

Ha dicho que el 28 de abril, en el que se celebrarán las elecciones generales, y el 26 de mayo, con los comicios autonómicos, locales y al Parlamento Europeo, está "mucho en juego", supone "el ser o no ser España".

También se ha referido a que los populares no van a "permitir que España se venda a plazos y se doblegue ante el nacionalismo", por lo que ha insistido en que el 28 de abril solo se puede elegir a dos presidentes: al socialista Pedro Sánchez o al popular Pablo Casado.

"O Sánchez y su frente popular o el valor seguro del PP de Casado para continuar con el crecimiento económico, la creación de empleo, garantizar las pensiones, frenar al independentismo y defender la unidad de España sin complejos y con la ley en la mano", ha constatado.

Por ello, ha opinado que "todos los votos que el 28 de abril no sean para Casado serán escaños para Sánchez, Iglesias, Rufián y Puigdemont; no valen los experimentos porque se decidirá lo que gobernará en los próximos cuatro años, no en ocho meses".