Montserrat (PP) no opina sobre la utilización de Interior para desprestigiar a Podemos y pide dejar actuar a la Justicia

La portavoz del PP en el Congreso y cabeza de lista del partido para las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha evitado este miércoles opinar sobre las actividades para desprestigiar a Podemos llevadas a cabo supuestamente por policías en la etapa del PP al frente de Interior y se ha limitado a demandar que se deje "actuar a la Justicia".

"No he oído nada de lo que usted me está diciendo", ha comentado en el Congreso, cuando se le ha preguntado por las últimas noticias sobre este asunto, en las que se recogen grabaciones a policías presentándose en nombre del Gobierno del PP para ayudar a un exdirigente chavista a cambio de documentos contra Podemos.

ESPAÑA ES UN GRAN PAÍS

Alegando que desconocía lo que se le estaba preguntando, la dirigente 'popular' se ha afanado en pedir que se deje actuar a los tribunales. "España es un gran país, una gran democracia avanzada y moderna, un país serio, moderno, con un Estado de Derecho y una justicia independiente. Dejemos que actúe", ha remarcando.

El Congreso ya investigó las denuncias sobre la llamada "policía patriótica" para desprestigiar al independentismo catalán y, pese al voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, sentenció que, en la etapa de Jorge Fernández Díaz, el Ministerio del Interior hizo un uso partidista del Ministerio para investigar y, en su caso perseguir, a adversarios políticos.