Montoro no ve claro una recuperación rápida de la economía y pide a Sánchez que concrete contenidos para pactos

El exministro de Economía y Hacienda Cristóbal Montoro ha asegurado este domingo que no es creíble la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la convocatoria de los Pactos de La Moncloa y ha pedido que ponga "sobre la mesa" contenidos para pactar.

Preguntado sobre una recuperación rápida de la economía tras la crisis del coronavirus, Montoro ha dicho que no lo ve "claro" porque no se conoce todavía el "alcance" y las "consecuencias de la pandemia". En este sentido, ha reivindicado la importancia para España del sector del turismo como "motor de crecimiento" y ha pedido "aprovechar el tiempo" con medidas para no retrasar la recuperación. "No hay que entenderlo como una crisis y esperar a que pase", ha defendido.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Presos, Montoro ha explicado que la invitación al pacto que ha propuesto el Gobierno "se ha lanzado en el sentido que parece que nadie se lo cree". "Eso es negativo", ha afirmado el exministro porque, a su juicio, hay que "tener claro el contenido" cuando se convoca a reuniones para pactos.

"Quien promueve el pacto tiene que poner sobre la mesa los contenidos", ha insistido Montoro, para recordar posteriormente la aprobación del Pacto de Toledo en 1995. "No se convoca genéricamente, se hacen propuestas concretas que hay que hablar entre todos los grupos políticos", ha aclarado el exministro durante el Gobierno de Mariano Rajo, que ha emplazado a extender el pacto a "agentes sociales, sindicatos y empresas".

Respecto al ingreso mínimo vital, Montoro ha señalado que es partidario de "promover rentas que colaboren con los sectores sociales más perjudicados" para que tengan "condiciones de vida digna". No obstante, ha recordado que España es "un país descentralizado", que ya cuenta con "rentas de inserción" impulsadas por otras instituciones, como las comunidades autónomas. "Deben fortalecer recursos a través de ayuntamientos y ONGs", ha dicho porque, según su visión, son los que mejor "identifican a las familias que lo pasan peor".