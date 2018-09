Montón: "es injusto dimitir por algo que no he hecho"

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón ha afirmado hoy que sería "injusto" dimitir por "algo que no he hecho" porque no sería "una decisión correcta" al considerar que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.

En una entrevista con la Cadena Ser, Montón ha aseverado que está hablando con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en todo momento", así como con la vicepresidenta, Carmen Calvo.

"Él quiere que esté fuerte y que de explicaciones claras", ha puntualizado. "Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas".

Montón ha añadido que "estoy aquí porque siento el apoyo de las personas que importan; estoy tranquila, me siento apoyada y en privado he recibido lo esencial para estar aquí y enfrentarme a la situación", ha respondido al ser preguntada por las informaciones que apuntan a que dentro del PSOE estarían pidiendo su dimisión.

Sobre la información que publica hoy eldiario.es de que al finalizar el máster al menos una asignatura aparecía como "no presentado" y posteriormente "alguien entró en el sistema informático" de la Universidad Rey Juan Carlos y lo cambió por un "aprobado", ha insistido en que no tiene respuesta y que si se le hubiera advertido, lo habría subsanado "con toda tranquilidad".

Según la ministra, "una persona que no hace nada irregular no tiene por qué erosionar nada y sería meternos a todos en el mismo saco", ha contestado en relación a si este caso puede afectar a la credibilidad el Gobierno y del PSOE.

La responsable de Sanidad ha señalado que no va a presentar ninguna demanda contra eldiario.es, a cuyos periodistas mostró documentos y dejó revisar su expediente en su ordenador personal.

"Les he permitido hacer fotografías de mi trabajo fin de máster", en el que realizó los trabajos del máster de género que cursó en la Rey Juan Carlos en el curso 2010-2011, ha dicho Montón, quien se ha mostrado dispuesta a seguir dando explicaciones y "dar la cara".