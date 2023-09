Montilla cree que González y Guerra "parece que salgan en auxilio del PP" por la amnistía

Sobre Junts dice que "es una evidencia que se han movido" y que hay que ser optimistas

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha considerado que el expresidente del Gobierno Felipe González y el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, "parece que salgan en auxilio del PP" en determinados momentos por su posición acerca de la amnistía.

"Cuando hay un PP que ha pactado claramente con Vox, ha bloqueado la renovación del Poder Judicial, que está tratando de encontrar a tránsfugas... Me sorprende que haya algunas voces socialistas que no condenen esa actitud con la misma contundencia con la que hablan de otras cosas", ha explicado en una entrevista en el diario 'El Periódico' recogida por Europa Press este sábado.

Preguntado por si el Gobierno debería exigir a los independentistas garantías de no repetición, ha respondido que vería lógico que se reconocieran errores, aunque muchos "saben que no lo volverán a hacer y que no lo podrán volver a hacer", y que lo importante es resolver la cuestión.

Para él, ahora hay voluntad de encontrar una fórmula que permita, ha dicho, cerrar una carpeta y pasar página: "Parece que hay voluntad de los actores que lo pueden hacer posible, cada uno defendiendo sus intereses, por supuesto. Con renuncias de todos, pero también manteniendo posiciones. Esta no es una batalla en la que pueda haber ganadores y perdedores".

CREE QUE JUNTS SE HA "MOVIDO" DE POSICIÓN

Preguntado por si considera que la conferencia del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont acerca a la investidura de Pedro Sánchez, ha respondido que Junts aseguró durante la campaña que bloquearía, y que "es una evidencia que se han movido" de posición.

"Creo que hay que ser optimistas. No digo ser ilusos: ser optimistas respecto a que es posible encontrar una salida a la situación, a que la mayoría de los catalanes y los españoles están porque no haya un gobierno del PP y de Vox", ha afirmado.

Por otro lado, el expresidente catalán ha considerado que "un referéndum de autodeterminación es claramente imposible que tenga encaje constitucional" y que él no estaría favor, ha dicho textualmente, de un referéndum que posibilitase la independencia y el desmembramiento de España.