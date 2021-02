Montilla apuesta por "buscar vías de entendimiento" entre PSC y ERC

El expresidente socialista de la Generalitat José Montilla ha apostado este lunes por "buscar vías de entendimiento" entre PSC y ERC, dado que los primeros han ganado las elecciones y los segundos lideran el bloque independentista: "Es una oportunidad que no tendríamos que dejar pasar", sostiene.

Montilla, que encabezó un tripartito con ERC e ICV-EUiA (ahora dentro de los comunes) entre 2006 y 2010, defiende en un artículo publicado en su página web que existen alternativas a un nuevo gobierno independentista en Cataluña.

"En las anteriores elecciones, los liderazgos principales recaían en Junts y en Ciudadanos. Ahora, en cambio, en el PSC y en ERC. Las formaciones políticas que han defendido que hace falta un acuerdo para superar el bloqueo y que este acuerdo debe ser el resultado de un diálogo entre diferentes, son las que obtienen mayor apoyo electoral", ha expuesto.

Y es ante esta realidad que pide a ERC que se mantenga en la defensa del diálogo y que no sucumba ante la estrategia "maximalista" de Junts, que llevaría a reeditar un modelo que ha llevado a Cataluña al "fracaso más grande de su autogobierno".

"Es cierto que la victoria de ERC sobre su competidor (Junts) es tan estrecha que uno puede dudar de su capacidad de maniobra para definir una línea política con suficiente autonomía. Espero que sepan sacar rédito de estos resultados y que no caigan de nuevo en la seducción de los cantos de sirena que les llegarán desde Waterloo", ha agregado Montilla en referencia a la ciudad belga donde el expresident Carles Puigdemont está huido de la justicia.

Y ha advertido: "No podemos olvidar que es lo que tenemos delante: un país destrozado por una pandemia que aún no hemos vencido, con una gravísima situación económica y muchas fracturas internas. No podemos desviar el foco: esto es lo realmente importante". EFE