Montesinos: Sánchez se niega a que el debate sea el martes para que los españoles no conozcan el dato del paro

Lamenta que el socialista no haya querido un cara a cara con Casado, que "explicará su proyecto de futuro para España"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que el hecho de que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya querido que el debate entre los candidatos se produzca el martes, en vez de este lunes, tiene "una clara intención política: que los españoles no conozcan el dato del paro".

Así, tras incidir en que los 'populares' le dan "toda la importancia" al debate, ha criticado que Sánchez "no haya querido un cara a cara con Pablo Casado, un cara a cara entre el presidente del Gobierno en funciones y el líder de la oposición para hablar de los problemas que afectan a los españoles".

Montesinos ha incidido en que el cara a cara se planteó "para hablar de los problemas de todos los españoles y Sánchez no quiso", lamentando, igualmente, que el debate sea en la noche de este lunes "y no el martes, porque Sánchez no quería ese día para que los españoles conocieran el dato del paro".

Pese a esto, ha dicho que el líder del PP hablará "de empleo, de economía y presentará su proyecto de futuro para España". "Va a pedir a la inmensa mayoría de los españoles que abracen juntos su programa de reformas, vamos a explicar qué queremos para España con un discurso en positivo porque juntos podemos conseguirlo y apelamos a concentrar el voto en el PP", ha recalcado.

CATALUÑA

Igualmente, el portavoz nacional de los 'populares' se ha referido a Cataluña, reiterando que el presidente del Gobierno en funciones no haya activado ya la Ley de Seguridad Nacional y mandado un requerimiento al máximo responsable de la Generalitat, Quim Torra.

"Con firmeza y contundencia, no entendemos lo que está haciendo Sánchez en Cataluña, o mejor dicho, lo que no está haciendo", ha recalcado, añadiendo que es su obligación "garantizar la libertad de todos los españoles y ya va tarde, debería haber activado la Ley de Seguridad Nacional y mandar un requerimiento a Torra".

Sobre la visita de los reyes a Cataluña, ha respaldado dicha visita: "Son los reyes de toda España y representan lo mejor del país, nuestras libertades, nuestra Constitución y nuestro Estado de derecho". En este punto, ha emplazado a Pedro Sánchez a "garantizar la seguridad de todos; y va tarde".

"No hay un solo español que entienda que en la cúspide de decisiones de los Mossos esté Torra, que optó por estar con los violentos y no debe seguir al frente de los Mossos", ha enfatizado, al tiempo que ha recordado que es "momento" de enviarle un requerimiento: "A veces se nos olvida, es el representante ordinario del Estado en Cataluña y no ejerce como tal".