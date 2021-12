Montesinos resta importancia a la ausencia de Casado y Egea en el acto de Sol

El secretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha restado importancia a que el líder de la formación, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, no hayan asistido al acto por el Día de la Constitución presidido por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El PP nacional está perfectamente representado en estos actos y reitero el agradecimiento a la presidenta por invitar a la Dirección Nacional (del PP)", ha señalado Montesinos este viernes en declaraciones en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, donde ha argumentado que García Egea tampoco ha asistido porque tiene una agenda de partido "muy importante".

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, también ha acudido al acto en representación del PP nacional además de Montesinos, quien en nombre de Casado y de la Dirección nacional ha agradecido la invitación de Ayuso en estos actos "de defensa" y para reivindicar la Constitución.

Montesinos ha explicado que Casado viaja este jueves a Grecia y Chipre para reunirse con sus mandatarios, Kyryakos Mitsotakis y Nikos Anastasiadis, respectivamente, quienes le invitaron porque para estos países el mensaje del PP de la defensa de la unidad territorial "es muy importante".

En cualquier caso, ha señalado que este acto permite al PP lanzar un mensaje "nítido" al presidente Pedro Sánchez y al PSOE: que la Constitución no se defiende un día sino que se tiene que defender los 365, lo que, a su juicio, Sánchez no está haciendo.

Por ello, ha "retado" al presidente a que salga de la Moncloa y "del Falcon" y pise la calle para escuchar a los madrileños y a los españoles, pero ha opinado que "no se atreve" porque teme que los ciudadanos le digan "alto y claro" que están "hartos" de sus pactos con los "separatistas".

El portavoz nacional del PP y alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, ha asegurado que desconoce las razones por las que García Egea no ha asistido a este acto, pero ha afirmado que no será que no quiera estar.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, también ha restado importancia a la ausencia de Casado, de quien, ha dicho, desconoce su agenda pero ha apuntado que es el partido quien manda la "representación" a los actos y la que haya "será la correcta", por lo que no ve polémica en ello.