Montesinos (PP): "No se puede consentir que Sánchez esté negociando con Bildu o con quienes quieren destruir" España

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional, Pablo Montesinos, ha insistido este miércoles en que "no se puede consentir" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "esté negociando con Bildu, que es la formación heredera de la banda terrorista ETA o con aquellos que quieren destruir la nación española, que es lo que está ocurriendo en el día de hoy".

Montesinos, en una visita a Antequera (Málaga), ha criticado que este pasado martes los españoles "vimos esa fotografía de la vergüenza del PSOE con Bildu". "Han pasado 24 horas y no hemos escuchado a ningún dirigente del PSOE revolverse ante tal infamia", ha apostillado.

Es más, ha insistido en que "han pasado 24 horas de la fotografía de la vergüenza y no he escuchado a ningún dirigente del PSOE de Málaga, de Andalucía o de cualquier rincón de España decir ya basta, esto no se puede tolerar".

En este punto, se ha preguntado "¿dónde están esos barones del PSOE que antes protestaban y ahora callan? ¿Dónde están los diputados del PSOE que han salido por Andalucía, que tienen escaño en las Cortes Generales", cuestionándose también si "no van a decir nada esos diputados de PSOE ante la fotografía de la vergüenza, ¿no van a decir nada ante esa negociación que está llevando a cabo Sánchez con aquellos que quieren destruir España?".

Así, ha emplazado a los socialistas, aludiendo, entre otros, a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, si "no tiene que decir nada de esa fotografía con Bildu. ¿No tiene que decir nada de la negociación con aquellos que quieren destruir España?", ha reiterado.

También se ha dirigido a todos aquellos que votaron al PSOE "y que hoy se sienten desconcertados ante esta realidad de esa negociación con Bildu y con quienes quieren destruir España", y les ha dicho en nombre del PP que "no están solos".

"Vamos a defender la igualdad de todos los españoles, vamos a defender nuestras instituciones, la Jefatura del Estado, la Constitución", ha dicho, dejando claro que "no se va a presentar ningún recurso que atente contra la igualdad de todos los españoles". "El PP va a estar defendiendo la igualdad de todos los españoles y la Constitución", ha subrayado.

Ha insistido, además, en que el PP ejercerá una oposición "firme y responsable". "El PP va a estar enfrente de los desmanes de Sánchez, porque Sánchez, como dijo el PP desde el principio, ya ha elegido. Ha elegido a Unidas Podemos en el gobierno y negociar y acordar con aquellos que lo que quieren, básicamente, es acabar con la Constitución". "Eso el PP no lo va consentir y vamos a ejercer de dique de contención", ha incidido.

De igual modo, ha criticado que se hacen las negociaciones "sin luz ni taquígrafos": "Mientras los separatistas ponen encima de la mesa una serie de reivindicaciones, el Gobierno agacha la cabeza y no nos dice si está aceptando eso o no en una mesa de negociación de la que no conocemos absolutamente nada".

"Tanto es así --ha continuado-- que ayer la Asociación de Periodistas Parlamentarios volvió a denunciar públicamente la opacidad de esas negociaciones, también con Bildu".

Por otro lado, ha dicho que desde el PP no saben si la investidura se va a producir la semana que viene o en enero, pero ha advertido de que "Sánchez va a hacer todo lo posible por estar en Moncloa y por eso se ha abrazado tanto a Unidas Podemos como con aquellos que quieren destruir España".

Por ello, "ante esa realidad", Montesinos ha hecho hincapié en que "el PP hará una oposición firme y responsable, ejerciendo de dique de contención", también en las comunidades en las que gobierna, como Andalucía.

En concreto, sobre la región andaluza ha señalado que el Gobierno que preside Juanma Moreno "va a seguir ejerciendo de baluarte de la libertad, se van a seguir bajando impuestos y apostar por aquellas medidas que van a traer confianza y certidumbre", ha concluido.