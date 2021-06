Montesinos (PP) pide "más que nunca" el no a indultos

El vicesecretario de Comunicación nacional del PP, Pablo Montesinos, ha remarcado este viernes la importancia de la coherencia en política y ha dicho que "hoy más que nunca reivindicamos, alto y claro, el no a los indultos porque hacerlo es decir sí a la Constitución, a la justicia y a la igualdad de todos los españoles".

En declaraciones a los periodistas en Huelva, donde ha participado en una mesa de recogida de firmas contra los indultos, se ha referido al apoyo que ayer dieron a ellos los empresarios catalanes, y ha indicado que "respetamos todas las opiniones pero no compartimos aquellas opiniones que están a favor de ello".

"Nosotros tenemos al lado a la sociedad española, tenemos al lado a la inmensa mayoría de los españoles y también a muchos votantes socialistas que no entienden la deriva de Pedro Sánchez", ha dicho.

Ha destacado "el discurso de altura, de firmeza serena", del presidente del PP, Pablo Casado, ayer en Cataluña donde demostró "que es la persona que los españoles se merecen en la Moncloa y que no cede a las presiones porque nos debemos a España y a los españoles ayer".

Además, "dejó claro que el PP se va a guiar siempre en defensa del interés general y por eso reivindicó la igualdad de todos los españoles, la Constitución y la justicia".

Montesinos ha apuntado que Pedro Sánchez va a intentar en las próximas horas y días "volver a engañar a los ciudadanos con montañas y montañas de propaganda para que no sepan lo que realmente está intentando que no es otra cosa que indultar a unas personas que no han pedido y que han dicho claramente que quieren volver a dar un golpe a la legalidad".