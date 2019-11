Montesinos llama a juntar en torno al PP al centro-derecha para acabar con la etapa de Sánchez en Moncloa

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso por Málaga, Pablo Montesinos, ha llamado este viernes a juntar en torno al PP al centro-derechas y socialistas descontentos para "poner fin de una vez por todas a la etapa de Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa".

"Podemos poner fin a ese presidente del Gobierno que mira para otro lado ante los signos de desaceleración económica, al que le tiemblan las piernas en Cataluña y no hace lo que tiene que hacer en defensa de todos los españoles, de la legalidad y de la libertad de igualdad", ha resaltado Montesinos a los medios de comunicación antes de participar en un reparto informativo en el puerto de Málaga.

El candidato 'popular' ha explicado que para acabar con esa etapa es necesario "concentrar el voto en torno al PP", por lo que ha apelado al votante del centro-derecha y también al "socialista descontento que no entiende por qué Sánchez no ha hecho absolutamente nada en página económica, por qué no ha estado al lado de todos los constitucionalistas y no ha roto con los separatistas allí donde tiene pactos institucionales en Cataluña".

"A todos ellos les digo: el PP es su casa, juntos somos más fuertes y podemos conseguirlo si vamos juntos a estas elecciones generales", ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que lo que sienten en la calle "es mucho mejor de lo que nos dicen las encuestas; estamos muy cerca de poder conseguirlo", ha indicado, por lo que se ha dirigido también a aquellos que votaron al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en las últimas elecciones municipales.

"A aquellos que apostaron por Paco de la Torre les digo: si quieren el espíritu de la Málaga, centrada en las preocupaciones reales de todos los malagueños, abierta y de referencia económica y cultural en el Palacio de la Moncloa, que apuesten por Pablo Casado", ha afirmado.

Por último ha remarcado que el PP tiene el "mejor proyecto centrado en economía", pues su prioridad "siempre va a ser la creación de empleo", para lo que cuentan con "los mejores equipos, los mejores gestores para recuperar el rumbo de España de una vez por todas".