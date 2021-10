Montesinos ve un "gobierno de colisión" y reclama explicaciones de Ribera y Sánchez ante "la crisis del gas"

Ve preparado a Pablo Casado para "desfibrilar a España" si el presidente del Gobierno convoca Elecciones generales

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha aseverado este jueves que los españoles "no se merecen este Gobierno de colisión", como ha definido al Ejecutivo central formado por el PSOE y Unidas Podemos, al tiempo que ha reclamado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que den explicaciones en el Congreso sobre los planes que tienen ante la "crisis del gas".

Así lo ha señalado este jueves el representante 'popular' en Valladolid, donde ha ofrecido una rueda de prensa en la sede autonómica del partido, acompañado por el secretario general del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez; y la senadora por Valladolid Mercedes Cantalapiedra.

Montesinos ha hecho un repaso por distintos asuntos de actualidad ante los cuales ha criticado la gestión del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez, al que definido como "Gobierno de colisión", algo que considera que "no se merecen los españoles" quienes "asisten atónitos a la descomposición del Gobierno, que hace aguas y no encuentra solución a los problemas, que van cada vez a más".

Según el vicesecretario de Comunicación, el presidente del Gobierno "no es capaz de tomar el control de su propio gabinete" en el que "cada ministro dice una cosa, una mentira y otra mentira contradictoria con la mentira anterior", mientras se producen "ataques a la justicia y a la separación de poderes" por los cuales ha reprochado que "todavía no está cesada" la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien según la opinión de Montesinos está "escondida, pero no cesada".

Para el vicesecretario 'popular', el Gobierno muestra un "melodrama por capítulos" pese a que los protagonistas "se sientan semanalmente en el Consejo de Ministros y podrían verse para hablar todos los días".

Sin embargo, critica que Pedro Sánchez "asiste impasible" ante los numerosos problemas que observa en la actualidad en España. Entre esos asuntos ha destacado este miércoles la "crisis del gas" y la escalada de precios, con una subida anticipada del IPC en octubre en un 5,5 por ciento.

El representante del PP ha apostillado que "lo que faltaba es un problema grave con el gas, fruto con la irresponsabilidad del Gobierno de España, que afecta a todos".

Y, tras recalcar que los 'populares' no se fían de las palabras de la ministra Ribera, ha exigido "garantías" para evitar consecuencias de esa "crisis" del gas natural y que "rinda cuentas urgentes" y de explicaciones, al igual que l propio Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados "para que explique la crisis sobre el gas".

Pero según Montesinos, los miembros del Gobierno de España "han esperado hasta el último segundo para evitar que se cerrara el gasoducto con Argelia y encima les han dado calabazas, no han conseguido nada", por lo que aventura que "ahora habrá que traer el gas en barco, con el encarecimiento de los precios que va a afectar de nuevo a los mismos, trabajadores, autónomos, pequeños empresarios que ya lo están pasando muy mal".

También cree necesario que los citados miembros del Ejecutivo expliquen "cómo van a hacer para abaratar el precio de la luz" después de los sucesivos parches que "no han hecho más que crear inseguridad jurídica".

Por ello, ha reiterado la idea de que "si este gobierno no quiere o no puede, o es incapaz" lo que tendría que hacer el presidente Sánchez, a su juicio, es "convocar Elecciones generales, apretar el botón rojo, por el bien de los españoles, incluso por patriotismo", pues Montesinos considera que Pablo Casado está "preparado para desfibrilar a España y llevar a cabo el plan de reformas" que se necesita.

Además, ha añadido la subida de los precios "de todos los productos", tras conocerse el incremento del IPC en octubre de un 5,5 por ciento, un registro que "no se conocía desde 1992" y que ha definido como "el impuesto que sufren los que menos tiempo", de modo que ha ironizado si ésto es "el escudo social de Pedro Sánchez".

Mientras tanto, el "arsenal de ministros" no se pronuncia sobre estos problemas, y así se ha preguntado "donde está" el ministro de Consumo, Alberto Garzón, y qué tiene que decir "sobre la subida de la cesta de la compra".