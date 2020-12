Montesinos garantiza que el PP será "dique de contención" para la Ley Celaá y acudirá a todas las protestas

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha garantizado que los gobiernos del PP y el partido en general será "dique de contención" para la Ley Celaá, al tiempo que ha anunciado los 'populares' estarán presentes en todas las protestas que se convoquen contra esta normativa que atenta contra la "libertad".

Montesinos ha participado en Valladolid en la recogida de firmas contra la Ley de Educación que promueve el partido y que, por el momento, ha recogido 4.000 firmas en la provincia, como ha señalado el diputado del PP por Valladolid José Ángel Alonso.

"Decir no a la Ley Celaá es decir sí a la educación pública, sí a la educación concertada y sí a la educación especial, esto no va de izquierdas y de derechas si no de defender la libertad de todos", ha manifestado.

De este modo, el vicesecretario de Comunicación ha pedido a los ciudadanos que digan "algo y claro" que defienden la libertad en contra del "partido sanchista", a lo que ha sumado la necesidad de decir sí al español como lengua vehícular en contra de los acuerdos del Gobierno con Bildu cuyo objetivos es "acorralar al español".

Montesinos ha aprovechado su presencia en Valladolid para criticar la norma respaldada ayer en el Congreso y ha reclamado la importancia ante esta situación de "enarbolar" la bandera de la libertada.