Montesinos (PP): "España entera está rota de dolor" por Anna y Olivia

El Partido Popular ha trasladado este viernes su "apoyo y cariño" a la familia de Anna y Olivia, las niñas raptadas por su padre en Tenerife, tras hallarse el cadáver de la segunda, una noticia ante la cual "España entera está rota de dolor", ha destacado su vicesecretario de Comunicación nacional, Pablo Montesinos.

Después de confirmarse las peores hipótesis sobre el caso, "yo, en nombre del presidente Casado, de todo el PP, quiero trasladar nuestra repulsa, nuestro apoyo, nuestro cariño a la familia y nuestro mensaje de unidad", ya que "todos debemos estar juntos ante unos actos terribles como los que han ocurrido en las últimas horas y este desenlace", ha declarado Montesinos.

El dirigente popular ha hecho estas declaraciones en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha participado en una concentración de condena de este nuevo caso de violencia machista encabezada por el presidente del Gobierno Autónomo, el socialista Ángel Víctor Torres, aprovechando su estancia en la isla para asistir a un acto de difusión de una campaña de recogida de firmas contra los indultos a políticos nacionalistas catalanes de su formación política que finalmente se ha suspendido en señal de duelo por Anna y Olivia.

Él mismo ha recordado al respecto: "En el PP teníamos una agenda programada de actos que hemos cancelado en cuanto hemos sabido de la terrible noticia".

Una noticia frente a la que "creo que no hay palabras para describir el dolor, no solo de Canarias, no solo de todos los canarios, sino del conjunto de los españoles", ha insistido.

Prueba de ello es que "está hablando con un diputado del PP por Málaga, y los mensajes de familiares, de amigos, están en todo el territorio nacional" igual que en el archipiélago, ha dicho.

Como conclusión, Pablo Montesinos ha apuntado: "Hoy estamos con esa madre, estamos con esa familia, y lo que tenemos que conseguir entre todos es que esto no vuelva a ocurrir", porque "juntos, unidos, tenemos que acabar con esta lacra" de la violencia machista.