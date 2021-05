Montesinos dice que el PP se ha mostrado como "casa común del centro-derecha"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado este jueves que, en las elecciones del 4M en Madrid, este partido se ha mostrado como "la casa común del centro-derecha, con una puerta ancha para que también entren los socialdemócratas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez".

Montesinos considera "incontestable" que el 4M ha sido "un punto de inflexión en la política española y un paso de gigante en la unidad de la mayoría silenciosa en torno al principal partido de la oposición".

Se ha transmitido "un mensaje muy poderoso, que si vamos juntos a las elecciones, si unimos esfuerzos, Pedro Sánchez tiene un pie fuera de la Moncloa" y se puede "poner fin al Gobierno de la mentira y de la gestión ineficaz", según el portavoz popular.

Ha añadido que "quienes urdieron la fracasada moción de censura en Murcia han sido los grandes derrotados en las elecciones" y "la prueba es que Sánchez ha vuelto a esconderse en el búnker de la Moncloa, donde se esconde cuando las cosas le van mal".

Según Montesinos, cuando Sánchez "no quiere hablar y se esconde en el búnker de la Moncloa, saca a Carmen Calvo a insultar a los votantes de centro-derecha y a media España".

Ha resaltado que "lo que han dicho los madrileños el 4M ha sido no a la gestión de la crisis sanitaria y económica por el Gobierno de España", han "comparado los modelos de Díaz Ayuso y del Gobierno central" y a éste "se le ha puesto un suspenso rotundo".

Por otra parte, ha considerado "intolerable" que España "siga sin un plan B jurídico alternativo al estado de alarma como propuso Pablo Casado hace más de un año, y que se improvise un decreto sin dialogar con nadie en plena jornada electoral".

También ha calificado como "intolerable e irresponsable" que, "un día después de las elecciones, Sánchez se quite la careta y diga a Bruselas que va a subir los impuestos" pero no reduzca su Gobierno "con veintitrés ministros y su batallón de asesores y altos cargos".

Ha pedido a Sánchez que "adelgace" su Gobierno, en el que hay "ministros fantasma a los que no conoce nadie", y que reduzca la publicidad institucional, "que no hace falta, porque las mentiras de Sánchez no se las compran en ningún rincón de España".

Montesinos ha reiterado que Casado ha "reunificado el voto de centro-derecha" mientras que Sánchez ha "dinamitado la izquierda" y que "la ilusión se palpa en las calles", por lo que "la cuenta atrás ha comenzado" y, cuando se convoquen elecciones generales, el PP estará "preparado para gobernar". EFE