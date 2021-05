Montesinos (PP) dice que "el caos está instalado" en España tras estado de alarma y "el responsable es Sánchez"

El vicesecretario general del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes, sobre el escenario jurídico que se ha abierto en España tras el fin del estado de alarma y las posibilidades para contrarrestar la pandemia de coronavirus con la restricción de la movilidad de la población, que "el caos está instalado en España y el responsable es Pedro Sánchez".

Durante una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Montesinos ha afirmado que "'el no es no' a descolgar el teléfono de Pedro Sánchez y hablar con Pablo Casado agrava el desconcierto por el final estado de alarma" y ha esgrimido en este sentido que "han pasado dos días del fin de estado de alarma y no ha planteado ni una sola solución".

El también diputado en el Congreso por la circunscripción de Málaga ha hecho, ante las imágenes presenciadas este fin de semana de diversión masiva de jóvenes en las calles a la conclusión del estado de alarma, "un llamamiento a la responsabilidad como alternativa de gobierno que somos", por lo que ha reclamado "un plus de responsabilidad a los españoles" ante el convencimiento de que "el virus no se ha ido, hay personas en las UCI, el virus sigue ahí" y ha considerado que "las imágenes son intolerables y no se deben repetir".

"Pedro Sánchez está instalado en 'el no es no' y deja en evidencia a su ministro de Justicia", ha afirmado Pablo Montesinos, quien ha abundado en sus reproches al Gobierno al sostener que "agrava el caos en vez de aportar soluciones" y se ha lamentado de que "los españoles no se lo merecen".

El vicesecretario general del PP ha sostenido que "no se entiende que no se siente con el principal partido y que en 15 días tengamos una ley de pandemia que dé seguridad a las comunidades autónomas", por lo que ha instado al presidente del Gobierno a que "escuche al presidente de Extremadura y reuna la Conferencia de Presidentes como le ha pedido Juanma Moreno".

Montesinos ha reivindicado la iniciativa emprendida por su partido para dotar a España de un texto jurídico que ha denominado ley de pandemia, cuya contribución ha situado en ayudar a las comunidades autónomas, "que no saben qué pueden hacer y están al albur de los tribunales", de los cuales ha subrayado que "están para juzgar".

"No puede dejar a las comunidades autónomas abandonadas a su suerte", ha argumentado el vicesecretario general del PP, quien ha defendido que el presidente del PP, Pablo Casado, "hace un año le propuso a Pedro Sánchez ese plan b jurídico", al tiempo que ha recriminado al presidente del Gobierno que "desde el anuncio del fin del estado de alarma sigue instalado en 'el no es no'".

Montesinos ha instado al Gobierno a que "debe escuchar a las comunidades autónomas" y ha lamentado que "la cogobernanza no esté activada", por lo que se ha preguntado "si hay algún andaluz, algún español, que entienda que no se haya convocado de urgencia a los presidentes autonómicos".

El vicesecretario general del PP, quien ha recriminado al presidente del Gobierno que "obliga a rectificar a su ministro de Justicia cuando reconoce la necesidad de un plan b, alternativo", ha asegurado que "el Consejo de Estado hace semanas que le dijo al Gobierno que necesitaba una alternativa jurídica".