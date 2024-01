Montero: Todos los informes aportan pero solo el TC determina si una ley es constitucional

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha recalcado este jueves en relación al informe de los letrados de la comisión de Justicia sobre la ley de amnistía que todos lo informes aportan, pero "quien tiene que determinar la constitucionalidad de una norma es el Tribunal Constitucional".

Montero ha asegurado en Antena 3 que todos los informes son importantes y deben ser tenidos en cuenta, pero ha matizado que "es frecuente" que un texto normativo genere análisis en un sentido u otro.

En este sentido, ha defendido los informes de expertos que avalan "perfectamente" la ley de amnistía y ha insistido en que el Gobierno tiene los estudios preceptivos para poderla tramitar.

Ha encuadrado el informe de los letrados de la comisión de Justicia en "discusiones técnicas" y ha insistido en que es el Tribunal Constitucional quien tiene la potestad para determinar su constitucionalidad, tras lo que ha denunciado la "técnica de deslegitimación" del PP de las instituciones cuyas resoluciones "no están en su órbita".

"Lo que no vale es que cuando no me gusta lo que resuelve, pues directamente se diga que ese tribunal no está ejerciendo sus competencias con objetividad", ha recalcado.

Montero ha asegurado, por otra parte, que no le consta que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, retuviera seis días el informe, hasta que terminó el plazo de presentación de enmiendas.

Sobre las competencias de inmigración, ha incidido en que lo acordado con Junts es una delegación de competencias que seguirán siendo titularidad del Estado y que se van a concretar en una ley orgánica, después de ver "qué tiene sentido e interés que se ponga en manos de las comunidades autónomas".

No estaría entre los asuntos delegados el control de fronteras al ser una competencia exclusiva del Estado, ha insistido Montero, que ha atribuido a la "lógica política" de los partidos independentistas que Junts pida la gestión integral de la migración.

En este sentido, ha resaltado que "tiempo habrá para ver exactamente en qué términos se redacta esta ley", al tiempo que ha negado falta de transparencia sobre las reuniones que está manteniendo el PSOE con la formación del expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Son reuniones naturales que forman parte del proceso de diálogo y que cuando dan lugar a conclusiones es cuando se comunican", ha defendido.

Preguntado por la nueva Ejecutiva Federal del PSOE, que será ratificada el domingo en una convención política del partido en A Coruña, la también vicesecretaria general socialista ha hablado de "cambios lógicos" y adaptados a la estructura del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No se espera ninguna sorpresa", ha dicho Montero sobre la nueva ejecutiva, que incorporará a la diputada Esther Peña como nueva portavoz del partido y otros fichajes como la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, y ministros como Ana Redondo y Óscar Puente.

Entre los asuntos que se tratarán en la convención, ha apuntado la limpieza democrática. "Tenemos que conjurarnos para que la calidad democrática se mantenga siempre gobierne quien gobierne", ha dicho.

Montero ha aludido así a la denominada "operación Cataluña" y ha insistido en la necesidad de conocer "qué opina" el expresidente Mariano Rajoy sobre la investigaión periodística que dice que su Gobierno usó a la cúpula de la Policía para investigar al margen de la ley a partidos independentistas y orquestar campañas contra el 'procés'.