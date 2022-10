Montero tiende la mano a "todo el mundo" para negociar los Presupuestos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que "va a tender la mano a todo el mundo" para negociar los presupuestos de 2023 y ha pedido a los grupos políticos que "eleven la mirada" y piensen en cómo "todo lo que está pasando (...) impacta en la vida de la gente".

En la defensa en el Congreso del proyecto presupuestario de 2023, que afronta siete enmiendas de totalidad, Montero ha cargado contra los grupos que en lugar de hacer una oposición "constructiva" intentan "deslegitimar" al Gobierno, una actitud que, ha asegurado, "daña" la democracia y la política".

La ministra ha defendido que contar con unos presupuestos "supone sin duda una señal de fortaleza, seguridad, fiabilidad y solvencia" en un contexto de "extrema volatilidad" en que los organismos internacionales prevén una "desaceleración económica generalizada" con riesgo de recesión en algunos países.

Este contexto económico puede llevar a un "clima de mayor descontento social", ha reconocido la ministra, que "de alas a los populismos extremos" y, por ello, las cuentas pretenden "acompañar a la mayoría social".

El estado del bienestar, ha subrayado, no es "un gasto superfluo" sino "justicia social" y "eficiencia económica" porque "la riqueza de un país la crea el conjunto de los ciudadanos, no una élite económica".

Montero también ha defendido la revalorización de las pensiones con la inflación porque "no hay nada que atente más contra la equidad que empobrecer a quienes no tienen margen para combatir la inflación" y ha afeado que "intentar enfrentar jóvenes y mayores no es serio, es mezquino".