Montero sostiene que Vox tiene "criterio propio" frente a un Feijóo que quería retrasar los acuerdos de gobierno

Dice que el PSOE no ha firmado ningún pacto de Gobierno con Bildu y que solo han apoyado "reformas muy importantes"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha sostenido que Vox tiene "criterio propio" pese a que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya querido retrasar los acuerdos de gobierno en las comunidades autónomas para no explicar su "hoja de ruta".

Así se ha manifestado la titular de Hacienda en una entrevista con TVE, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el líder 'popular' "está escondido" y ha querido retrasar la firma del reciente acuerdo entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana con el fin de no tener que explicar "en qué consiste su hoja de ruta de gobernanza".

En concreto, Montero ha relatado que Vox se está reafirmando como una formación política que tiene "criterio propio" y que por lo tanto está exigiendo entrar en los gobiernos y en las instituciones, pese a la reticencia inicial del PP. "Lejos de una línea roja, le están poniendo una alfombra roja para que ese movimiento se produzca", ha esgrimido, señalando que, finalmente, "va a ser indistinguible votar al PP o votar a Vox".

Así, la ministra ha asegurado que un político como Feijóo, que según ella "no da la cara" y "no dice qué opina", "no es de fiar". Por ello, ha hecho una llamamiento a los ciudadanos a que tomen nota de "aquel que oculta" porque realmente tiene "una hoja de ruta que perjudica el interés general".

'NÚMERO UNO' DE VOX AL CONGRESO POR VALENCIA

Montero ha calificado el acuerdo de Gobierno de PP Y Vox en al Comunidad Valenciana como "vergonzante", ahondando en que ambas formaciones se presentas a las elecciones "bajo el mismo tique electoral".

Preguntada por la decisión de Vox de poner a su candidato a la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, como 'número uno' al Congreso por Valencia para facilitar el acuerdo de gobierno en la región, la ministra de Hacienda ha recalcado la "hipocresía política" de poner al frente a una persona condenada por violencia de género.

Así, ha acusado a Feijóo y al PP de "mercantilizar" la situación de las mujeres. Según Montero, el Partido Popular favorece que un condenado por violencia de género acuda al Congreso, algo que considera "inadmisible".

PACTOS CON BILDU

Montero ha defendido que, pese a lo que sostienen desde el PP, el PSOE no ha firmado ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu y que "lo único que se ha producido" ha sido el apoyo de la formación vasca a "reformas muy importantes" para el país como la creación del Ingreso Mínimo Vital.

Por ello, ha afirmado que "se miente" cuando se dice que el partido socialista "tiene un pacto de gobierno" con Bildu. "Todo lo contrario, siempre hemos trasladado que era necesario articular las mayorías en torno al PSOE (...) no hemos cambiado ese giro ni hemos cambiado esa orientación", ha añadido.

Sobre los pactos en Navarra y en la Alcaldía de Pamplona, la titular de Hacienda ha vuelto a hacer un llamamiento para articular "una vertebración progresista" en ambas administraciones, sin pronunciarse sobre si necesitarán el apoyo de Bildu.

En este sentido, ha reprochado que el PP ha pasado de pedir que el expresidente catalán Carles Puigdemont responda ante la Justicia a "hacerlo alcalde de la ciudad de Barcelona" al deslizar la posibilidad de un pacto de los 'populares' con Junts.