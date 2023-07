Montero ve a Sánchez "fuerte" ante el debate con Feijóo al que pide no decir falsedades

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, afirma que Pedro Sánchez asiste al cara a cara con Feijóo "fuerte" tras haberse preparado el debate de forma "minuciosa" y confía en que el líder del PP no vaya con "falsas noticias" para provocar la confrontación.

Durante una entrevista en La1 de RTVE la dirigente socialista ha incidido que el primer enfrentamiento televisivo entre los dos candidatos, del PSOE y del PP, a la presidencia del Gobierno es trascendental y supone una "oportunidad para que el presidente del Ejecutivo hable alto y claro a los ciudadanos".

Ha señalado que Sánchez ha preparado este encuentro de forma "minuciosa" con todos sus ministros porque "le gusta estudiar en profundidad los temas y estudiar bien los mejores argumentos" que pueden centrar el debate.

"Lo veo fuerte, con muchas ganas e ilusión de seguir con la gestión que ha hecho este Gobierno...pese a las dificultades que hay que afrontar en los próximos años", ha puntualizado al tiempo que ha pedido al líder del PP que también sea claro con sus propuestas políticas y con lo que quiere o no derogar del Ejecutivo de Sánchez.

La vicesecretaria del PSOE y número 1 al Congreso por Sevilla ha señalado que el cara a cara debería centrarse en "hablar del qué" y no tanto de los pactos que puedan surgir tras las elecciones del 23 de junio, ya que el PSOE aspira a lograr mayoría suficiente para poder desarrollar su programa sin tener que depender de ningún otro partido o en todo caso solo en cuestiones puntuales.

Ha pedido distinguir entre los pactos del PP con Vox en parlamentos autonómicos o para incluirles en gobiernos con consejerías concretas, de los pactos "puntuales" que haya podido hacer el PSOE con otros partidos independentistas.

"El PSOE no ha hecho ningún tipo de acuerdo ni para elecciones autonómicas ni generales con los partidos independentistas, más allá de un apoyo puntual a una política concreta", ha dicho en referencia a buscar hasta el "último voto" para garantizar las pensiones o para combatir la pobreza.

Montero ha hecho un llamamiento al "votante moderno y moderado" que no está "cómodo" con las políticas "derechizadas" de Feijóo en materia de mujer o igualdad y ha instado al líder del PP a "no andar con rodeos" y "decir directamente" lo que quiere o no derogar.

La ministra de Hacienda ha dejado claro que la propuesta del PP de bajar el IRPF a las rentas de hasta 40.000 euros es "engañosa" porque no alcanza un buen rendimiento y sin embargo tiene un impacto de ahorro muy superior en las rentas de más de 100.000 euros.

Ha apostado por seguir con los impuestos a las grandes fortunas, a la banca y a las energéticas si la experiencia demuestra que han tenido una buena aportación.

También ha garantizado que el Ejecutivo mantendrá la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Estado aportará cada año 5.000 millones de euros a la hucha de las pensiones.

En relación con la Mesa de Diálogo con Cataluña, que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha dicho en una entrevista en La Vanguardia que quiere reactivar en 2024 para que vote el acuerdo al que se llegue, la ministra de Hacienda ha puntualizado que los socialistas están por seguir "construyendo y reconstruyendo puentes de entendimiento entre las diferentes comunidades autónomas y en particular con Cataluña".