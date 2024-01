Montero responde a Tellado sobre la Operación Cataluña y dice que hubo uso "fraudulento" de los medios del Estado

Califica a Feijóo como el líder del PP que tiene "menos pudor en mentir" desde Aznar

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado, que califique las últimas noticias publicadas sobre la Operación Cataluña como cortina de humo. Según ha indicado, se trata del uso "fraudulento" y "vergonzante" de medios del Estado para intereses partidistas.

La también vicesecretaria general del PSOE también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al calificarlo como el líder 'popular' que menos pudor tiene en mentir desde José María Aznar.

Ha hecho estas declaraciones en la Convención Política que los socialistas celebran durante todo el fin de semana en A Coruña, donde interviene en un pánel sobre modernización y reindustrialización junto al candidato del PSOE a la Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro.

Montero se ha referido a Tellado como "este hombre que habéis mandado para Madrid, el de las gafas, bueno los dos tienen gafas, el que tiene menos pelo, Miguel Tellado" y ha recriminado que diga que el PSOE utilice este asunto como "cortina de humo".

Además, ha subrayado la importancia que a su juicio tiene el caso, al que los socialistas califican como "el Watergate del PP" por el uso "indebido, fraudulento, vergonzante" para intereses partidistas. "Cortina de humo dice el tío", ha reprochado. A su juicio se trata de hechos "antidemocrático, que atentan contra el Estado de Derecho" mientras el PP trata de hacer ver que es un "invento" del Partido Socialista.

De este modo, Montero responde a unas declaraciones de Tellado de este mismo sábado en las que acusó de "cinismo" al PSOE por utilizar la conocida como 'Operación Cataluña' como "cortina de humo" para "tapar" las "mentiras" del presidente Pedro Sánchez, y, ha enmarcado en esa maniobra de "distracción" la amenaza de los socialistas de citar a comparecer al expresidente Mariano Rajoy en la comisión de investigación que va a crearse en la Cámara sobre este asunto.

"NO SOY ALTA Y RUBIA PORQUE NO QUIERO"

La 'número dos' del PSOE también ha remarcado que "lo primero en democracia" es respetar las instituciones públicas, los poderes del Estado, "respetar que cada uno tiene su tarea y jamás utilizarlo para enriquecerse, para que la corrupción se abra camino y nunca utilizarlo para espiar presuntamente a lo que ellos consideran enemigos de España, que son todos los que no piensan como el Partido Popular", ha añadido.

A continuación ha cargado contra Feijóo, al que ha calificado como el presidente del PP "que menos pudor ha tenido en mentir" desde José María Aznar, a pesar de que llegó a Madrid con una imagen de moderación, de hombre de gestión y de consenso. "Este que dice que no es presidente del Gobierno porque no quiere. Y yo no soy alta y rubia porque no quiero", ha lanzado en tono sarcástico.

En la misma línea, ha acusado al PP de negar la legitimidad del presidente del Gobierno y del Congreso de los Diputados, "el voto de los ciudadanos, lo más sagrado en democracia", ha remarcado.