Montero reprocha a Unidas Podemos que airee los debates internos que están en marcha en el Consejo de Ministros

Dice que el acuerdo de investidura que sellaron hace un año sigue vigente pero pide "prudencia" y "adaptarlo" a la pandemia

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este martes que "lo lógico" es que los debates internos que están en marcha en el Consejo de Ministros se mantengan dentro de este órgano hasta que se comuniquen los acuerdos, después de que Unidas Podemos haya hecho públicas sus quejas sobre la negociación para prohibir el corte de suministros básicos a población vulnerable, antes de que se produjera la rueda de prensa posterior al Consejo.

Así lo ha asegurado Montero en esa comparecencia, en la que precisamente ha anunciado que el Gobierno ha decidido prohibir por ley los cortes de suministro de agua, electricidad y gas a personas vulnerables, incluso aunque estas no sean beneficiarias del bono social, previa evaluación por parte de los servicios sociales. Una medida que, no obstante, todavía no contenta a Unidas Podemos.

"Cualquier cuestión que tenga que ver con debates de iniciativas que estén en el marco del Consejo de Ministros lo lógico y lo normal es que se desarrollen en ese entorno y podamos comunicar posteriormente las decisiones que se hayan adoptado", ha señalado, al ser preguntada por la actitud de Unidas Podemos este martes.

"Esa es mi opinión, y así es como habitualmente nos conducimos la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros", ha apostillado, al tiempo que ha querido dejar claro, no obstante, que es "bueno" y "rico" que haya debate que permita "poner en valor diferentes puntos de vista para tomar la mejor decisión".

Tras esta comparecencia, Unidas Podemos ha insistido en que sigue sin haber acuerdo en el seno de la coalición respecto al despliegue del corte de suministros, y ha criticado que la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, no es efectiva dado que se debe contemplar "todos los tipos de suministros", es decir, luz, gas y agua.

DISCREPANCIAS TAMBIÉN POR EL SMI

El debate sobre las medidas para garantizar suministros básicos es el último que ha generado discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición, que también están inmersos en estos momentos en un tira y afloja entre los ministerios socialistas y los de Unidas Podemos sobre la conveniencia o no de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2021, y la cuantía.

A este respecto, la ministra de Hacienda ha hecho este martes un "llamamiento a la prudencia" para no poner en peligro el crecimiento económico ni provocar un mayor aumento del desempleo, precisamente al mismo tiempo que el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, dependiente del Misterio de Trabajo de Yolanda Díaz (Unidas Podemos), aseguraba que no se va a congelar el SMI.

Preguntada sobre si cree apropiado que, dadas las frecuentes discrepancias entre los socios de gobierno, se actualice el acuerdo programático de investidura que sellaron hace un año para formar la coalición, Montero ha rechazado esta opción.

"Siguen vigentes los acuerdos. Rotundamente, sí. Por supuesto que siguen vigentes", ha zanjado, aunque, eso sí, ha defendido la necesidad de actuar con "inteligencia" para "adaptar" las medidas que se marcaron como objetivo tomar al momento de crisis que atraviesa el país por la pandemia.

Montero ha puesto de ejemplo la reforma fiscal o los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los que, según ha señalado, han sido "prudentes" para "acompañar" que las empresas puedan sostener el empleo y se puedan "proteger" al mismo tiempo "a todos los colectivos de personas vulnerables".

"Todo esos compromisos siguen vigentes, eso sí, hay que ser prudentes a la hora de aplicárnoslos para acompasarlos al momento económico e intentar paliar y minimizar el efecto más inmediato que tiene la crisis económica, como es el incremento del desempleo", ha ahondado.