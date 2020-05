Montero: El reparto de fondos se hará con criterios "absolutamente objetivos"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el reparto a las distintas comunidades autónomas de los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus se hará siguiendo criterios técnicos, "absolutamente objetivos" de ponderación del gasto sanitario, y en ningún caso políticos.

Es "legítimo" que cada territorio defienda sus intereses pero no que "cambie de criterio" en función de la circunstancia coyuntural que atraviese, ha dicho la ministra en la sesión de control al Ejecutivo.

En respuesta a una pregunta del representante de Compromís, Joan Baldoví, sobre si el Gobierno piensa repartir de forma equitativa los recursos destinados a las autonomías para luchar contra la COVID-19, la ministra ha subrayado que el virus no entiende de fronteras, criterios políticos o agravios entre territorios.

Montero ha recordado que se ha puesto a disposición de las comunidades autónomas un fondo de 16.000 millones de euros adicionales para intentar compensar los gastos originados con motivo de esta pandemia.

Baldoví ha calificado el sistema de financiación autonómico de injusto, desigual, caducado y enormemente perjudicial para algunas comunidades como Valencia y ha pedido a la ministra que haya un acuerdo para el reparto de ese dinero, de forma que llegue a la población "real" que lo necesita.

"Si hubiera un rebrote en Valencia, defendería los mismos criterios o eso depende de cómo a cada uno le va", le ha cuestionado la ministra.

El Ejecutivo nunca seguirá un criterio político en la distribución de este tipo de fondos, sino que siempre lo hará en favor del interés general y de que cada ciudadano, viva donde viva, tenga los mismos derechos y oportunidades, ha añadido Montero.

Los ciudadanos necesitan unidad e ideas claras de los poderes públicos, según Montero, quien ha apelado a que "no enredemos, no inventemos problemas que no existen, simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a todos". EFE