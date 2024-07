Montero reconoce que no sabían que Junts iba a tumbar los objetivos de estabilidad y asegura que la volverán a presentar

Reprocha al PP su voto en contra por seguir una estrategia "de acoso y derribo" contra el Gobierno de Sánchez

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido que no sabía que Junts, uno de sus socios de investidura, iba a votar en contra de los objetivos de estabilidad en el Congreso, un documento que era la antesala de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y que no ha salido adelante por el 'no' de la formación independentista, sumado a los de PP y Vox. No obstante, ha asegurado que los volverán a presentar.

También ha reprochado a los de Alberto Núñez Feijóo su voto en contra, por seguir una estrategia "de acoso y derribo por tierra, mar y aire" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha indicado en declaraciones a los medios en la Cámara Baja justo antes del inicio de las votaciones.

"Pero, a pesar de sus piedras en el camino, a pesar de los palos en las ruedas, este Gobierno va a seguir trabajando por la mayoría social del país y va a seguir trayendo iniciativas al Parlamento", ha señalado a continuación.

Montero ha hecho estas declaraciones una vez que el Gobierno ya tenía claro que perdería la votación de la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería y también de los objetivos de déficit, pues minutos antes, Junts había anunciado su voto en contra. Así, ha señalado que tendrán que seguir "dialogando" y ha afirmado que volverán a traer la senda de estabilidad.

La 'número dos' del Gobierno y del PSOE ha centrado sus críticas en el PP, pero al ser interrogada por el voto en contra de Junts, que ha tumbado el texto a última hora, ha reconocido que no sabían lo que iba a votar la formación de Carles Puigdemont.

EL PP PERJUDICA A SUS PROPIOS GOBIERNOS

En la misma línea, ha reprochado a los 'populares' que los objetivos de estabilidad proporcionaban 10.000 millones de euros en dos años para comunidades autónomas y ayuntamientos, muchos de ellos gobernados por el PP, según ha remarcado.

También ha recriminado al PP que sus comunidades no votaran en contra de esta medida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ahora lo haya rechazado "simple y llanamente porque el único afán que les mueve es intentar el acoso y derribo" al Gobierno.

"No se entiende que el Partido Popular esté perjudicando a sus gobiernos que son los que iban a disfrutar de un mayor margen de gasto", ha insistido.