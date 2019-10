Montero quiere desligar para siempre las entregas a las CCAA del Presupuesto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cree que con la aprobación "en días" de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas se sentará un "precedente" que el Gobierno quiere plasmar en la ley de financiación, para desligarlas para siempre de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista con EFE, Montero considera que se va a producir un "hito" en la financiación autonómica con esta medida, al desligar también las entregas a cuenta de que el Ejecutivo esté o no en funciones, y que al mismo tiempo permite que "no haya excusa" para que las comunidades autónomas dejen de aprobar sus propios presupuestos.

Montero ha confirmado que las entregas a cuenta ya disponen del informe favorable de la Abogacía del Estado y se van a aprobar, por tanto, en unos días, aunque no ha querido confirmar si será en el Consejo de Ministros de este viernes.

En su opinión, con la inminente aprobación de este decreto ley, "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Considera además que la decisión del Gobierno de dar ahora estos adelantos sienta un "precedente fundamental" para la arquitectura y la vertebración territorial, porque permite a futuros Ejecutivos hacer lo mismo cuando sea necesario, y que no haya "excusas" para que las autonomías puedan elaborar sus cuentas.

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

"Las autonomías tienen el derecho y la obligación de hacer sus presupuestos y seguir proveyendo los servicios públicos fundamentales para los ciudadanos" ha insistido Montero.

La idea ahora es que la futura reforma de la financiación autonómica recoja ese cambio en su ley orgánica.

Y que en esa norma, ha señalado la ministra, quede "absolutamente claro que no puede haber una jerarquía presupuestaria de las comunidades autónomas respecto al Estado".

Porque creer lo contrario, que para que una comunidad haga su presupuesto tengan que estar aprobados los del Estado y el Ejecutivo deba estar a pleno rendimiento y no en funciones es "subordinar la autonomía de las comunidades a la propia conformación del Gobierno", ha concluido.

Espera en cualquier caso que esta medida "marque el camino" no solo a futuros gobiernos sino también a las comunidades para que lleven a la práctica su autonomía financiera y saquen adelante sus cuentas.

UNOS ANUNCIOS ECONÓMICOS "PARA NADA ELECTORALISTAS"

María Jesús Montero defiende en cualquier caso haber tomado esta decisión ahora porque se acerca el final del año y las dificultades financieras son mayores para algunas comunidades, y asegura que ni éste ni otros anuncios económicos hechos en los últimos días por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, son electoralistas.

"Para nada", ha dicho Montero, quien considera que son determinados acontecimientos los que han llevado al Gobierno a acometer estas medidas o al líder socialista a anunciarlas.

Ha señalado así que "las cosas resultan urgentes cuando surgen", como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

Cita también las medidas que se van a tomar para paliar los duros efectos que ha tenido la quiebra del gigante Thomas Cook sobre las economías canaria y balear y el turismo en ambas comunidades.

Y sobre la anunciada subida de las pensiones en plena precampaña también la justifica. "Siempre hemos dicho había que revalorizarlas con respecto al IPC", ha recordado Montero, para quien con su anuncio "el presidente le ha dado más intensidad" a esta promesa.

TIENE QUE SER POSIBLE EL GOBIERNO EN DICIEMBRE

Tras escuchar a Sánchez -esta mañana en Telecinco- decir que debe haber nuevo Gobierno en diciembre, Montero lo cree posible. "Tiene que serlo", dice a EFE.

Y ha insistido en la "urgencia" con la que el país se enfrenta a diversas materias como el brexit, el enfriamiento de la economía o el impacto o la "crisis" que puede provocar la sentencia del 'procés'.

"Necesitamos que el Gobierno esté a pleno rendimiento y necesitamos un presupuesto ya", ha dicho la ministra, quien querría aprobar las cuentas del Estado en el primer trimestre de 2020, y para eso es necesario que el Ejecutivo se haya constituido "al menos dos o tres meses antes".

LOS ACUERDOS PROGRAMÁTICOS, LA MEJOR FORMA DE PACTAR

María Jesús Montero espera que las urnas "robustezcan al PSOE" y permitan salir del bloqueo, y a partir del 11 de noviembre se muestra dispuesta a volver a negociar con Unidas Podemos "en solitario o con Más País", mientras insiste en que, en su opinión, "los acuerdos programáticos son la mejor forma" de pactar.

Una vez que los ciudadanos se pronuncien cada partido debe analizar si sus estrategias "han sido las correctas" y sobre todo, en su opinión, tendrá que hacerlo la formación que lidera Pablo Iglesias, que ha "impedido cuatro veces" un Gobierno progresista.

En cualquier caso ha insistido en que lo que habrá que poner sobre la mesa desde el principio son los programas y medidas a tomar.

"Habrá que ponerse como siempre a intentar que sean los problemas de los ciudadanos lo primero de lo que hablemos y lo primero sobre lo que acordemos", ha señalado, Montero, quien ha admitido que quedó muy decepcionada cuando en el intento de negociación con Podemos vio que la formación morada solo quería hablar "de los sillones y del reparto de carteras".

En cualquier caso ha insistido en la necesidad de buscar el pacto con las fuerzas de izquierdas, y no habla a priori de pedir la abstención de las derechas, porque eso "va a depender de cómo sea la configuración" del Congreso.

Ha recordado que en su momento los socialistas pidieron a PP y Cs su abstención para no depender del independentismo pero ahora sería "osado" por su parte anticipar qué va a ocurrir o qué fuerza van a tener los independentistas o las derechas "en sus tres vertientes".

Sí admite su "desconfianza" en Ciudadanos pese a la disposición de su líder, Albert Rivera, de pactar con el PSOE ahora.

Se ha preguntado en este sentido por qué Rivera parece estar interesado ahora en "no estar tan separado del PSOE" cuando "se ha abrazado a la ultraderecha" y mantiene sus acuerdos de derechas en varios territorios.

Por eso, y porque es una formación que se ha decantado claramente por la derecha y se ha quedado "atrapada" tratando de liderarla, ve graves dificultades para que Ciudadanos se "recomponga" como "fuerza bisagra".