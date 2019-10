Montero (PSOE) ve a Torra en una "huida hacia delante" y pide al PP "sensatez" y no "gamberrismo político"

Cree que, de haberse conformado finalmente un ejecutivo entre PSOE y Podemos, ya estaría "roto" tras lo vivido en Cataluña

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha acusado al president de la Generalitat, Quim Torra, y al independentismo catalán de estar inmerso en "una huída hacia delante" y ha realizado un llamamiento a la "sensatez" al PP para que actúe como "un partido de estado" y no haga "gamberrismo político".

Montero ha participado este sábado en la reinauguración de la Casa del Pueblo de la localidad vizcaína de Trapagaran, en la que también han intervenido el exlehendakari y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Vizcaya, Patxi López, y el secretario general de la Agrupación Socialista de este municipio, Miguel Ángel Gómez Viar.

La ministra en funciones ha censurado, además, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya "abrazado a la ultraderecha" y viva "inmerso en una hipérbole política", mientras que ha advertido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de que no se puede "ser de izquierdas" si no se "alegra" de que se haya exhumado a Franco del Valle de Los Caídos.

En su intervención, Montero ha considerado que el PSOE representa a la izquierda "útil, real y que avanza", en contraposición a aquellas formaciones que "ponen en valor el no tener historia", al tiempo que ha subrayado el ejemplo de "valentía, coherencia y firmeza" que representan los socialistas vascos.

Tras defender que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de "dar respuesta a los problemas de la ciudadanía y los grandes retos del país", Montero ha reconocido que la "territorial" supone una de las "grandes heridas" que padece España.

Según ha advertido, el "desafío secesionista" en Cataluña representa una actitud "irresponsable" fomentada por quien "no quería que se hablara de la corrupción de CiU y de la familia Pujol" y para ello "engañaron" a la ciudadanía con "cantos de sirena" y "jugaron con los sentimientos de la ciudadanía".

En este contexto, ha acusado al independentismo catalán de estar "inmerso en una huida hacia delante" y ha advertido de que el Govern de Quim Torra tiene "paralizada" a Cataluña y está "poniendo en riesgo la propia capacidad económica" de una comunidad que ha sido "motor" del Estado.

"En estos días en que su policía autonómica se ha jugado la integridad física, el señor Torra, en una equidistancia que nadie entiende, hace un ejercicio de irresponsabilidad que hace tiempo no veíamos", ha señalado, para añadir que "no se puede imponer por la fuerza una unilateralidad de la independencia".

Asimismo, la ministra en funciones ha recordado que lo que ahora debe gestionar el PSOE son hechos que ocurrieron bajo el gobierno del PP como "la fuga" del expresident Carles Puigdemont, la declaración unilateral de independencia o el referéndum del 1 de octubre.

"Cuando las cosas se pusieron duras el PSOE estuvo del lado del gobierno pero ahora que toca administrar la sentencia del Tribunal Supremo tanto PP como Cs se tiran al monte", ha sostenido.

De este modo, ha advertido de que la "moderación" que parece mostrar el líder del PP, Pablo Casado, se limita a "hablar más bajo y dejarse barba", mientras mantiene las "mismas actitudes excluyentes y dice las mismas barbaridades de fondo". "Han adoptado un perfil y actitud que no les permite gobernar los próximos años", ha argumentado.

Por todo ello, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad y sensatez" del Partido Popular para que se comporte como "un partido de estado" y deje así de jugar "al gamberrismo político".

CIUDADANOS

Respecto a Cs, ha acusado a su líder, Albert Rivera, de realizar "travestismo político" y abrazarse a la "ultraderecha" para "quitar" a los socialistas los gobiernos. "Blanquean a una formación política a la que en Europa se le aislaría, le dan carta de naturaleza y la normalizan", ha insistido.

Por todo ello, ha considerado que con esas actitudes Cs no puede ser "un partido moderado y de centro" y ha lamentado que esté inmerso en una "hipérbole política".

Asimismo, ha reprobado la actitud del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y ha defendido que "no puede ser de izquierdas alguien que no se alegra de que hayamos sacado al dictador del mausoleo", en referencia a la exhumación de Francisco Franco.

"No se puede entender que un partido que se dice de izquierdas haya impedido cuatro veces que haya un gobierno socialista", ha manifestado, para añadir que en las últimas negociaciones para conformar gobierno, la formación morada "quiso empezarlas con el reparto de sillones".

A su juicio, de haberse conformado finalmente un ejecutivo entre PSOE y Podemos, ya estaría "roto" tras lo vivido en Cataluña después de que Pablo Iglesias defienda para Cataluña "un indulto a lo que él llama presos políticos, celebrar un referéndum y una mesa de partidos". "Me alegro mucho de que no estemos conformando en estos momento un gobierno con ellos", ha añadido.

Por su parte, el exlehendakari y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha destacado la importancia de las Casas del Pueblo y ha subrayado que fueron "reductos de libertad y primera línea de defensa de la democracia" durante la existencia de ETA.

Tras afirmar que sin los socialistas no hubiera sido posible el triunfo de la democracia, López ha criticado la actitud de los nacionalismos que buscan "uniformar".

"A los independentistas ya les hemos dicho que diálogo sí, pero primero ley porque sin ley no existe democracia ni política", ha afirmado, al tiempo que ha advertido de que el president catalán, Quim Torra, "no entiende nada y solo busca imponer, no dialogar".

"Cuando hay violencia hay un problema de orden público... no puede ser que el presidente de esa sociedad se ponga del lado de los violentos y abandone a los 'mossos'", ha alertado.

Por todo ello, ha aconsejado a Torra que si quiere "alentar la desobediencia y caminar por carreteras cortadas por los violentos", que dimita, ya que "nunca ha habido nadie con tantos motivos para dimitir en este país".

FRANCO

Por lo que respecta a la exhumación del dictador Francisco Franco realizada el pasado jueves, ha considerado que se está ante "una conquista democrática" y supone "saldar una deuda" con las víctimas de la dictadura.

Por ello, ha indicado que cuando observa las críticas desde la izquierda y desde el PNV considera que "alguno ha perdido el norte". "Si hace 12 años, cuando aprobamos la ley de Memoria Histórica, nos hubieran dicho que el día de la exhumación de Franco la izquierda iba a estar quejándose del helicóptero y de los gritos de cuatro locos trasnochados no habríamos dado crédito", ha añadido.

Por último, ha incidido en que "convertir algo feliz y motivo de celebración" en algo negativo "se lo habíamos visto al Partido Popular, pero no nos lo esperábamos de otros".