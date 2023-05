Montero (PSOE) acusa a Feijóo de ser un "permanente antisistema" y un fiasco

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este lunes al presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que es un "fiasco" y un "permanente antisistema" que está instalado en el "no", oponiéndose a todo lo que según el Gobierno hace avanzar al país.

En declaraciones a los periodistas en la manifestación del Primero de mayo organizada por los sindicatos UGT y CC.OO. en Madrid, la ministra ha asegurado que no ha habido ninguna renovación dentro del Partido Popular "en ninguna materia".

"Siguen instalados en la calle Génova, que, como ustedes saben, se pagó con dinero procedente de la corrupción. No hay ningún tipo de cambio de discurso. Es un "no" permanente antisistema, un no a todo lo que permite al país avanzar", se ha quejado la alto representante de los socialistas.

Según ha dicho, Feijóo no ha resultado ser la persona que se esperaba para liderar el PP y "ha defraudado" no solo a los votantes del PP sino a la mayoría social del país.

"Pero le corresponde a este partido tomar sus decisiones. No será el Partido Socialista quien haga ninguna valoración respecto a esa cuestión interna", ha dicho preguntada sobre si ve probable un cambio de liderazgo en el partido.