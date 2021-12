Montero propone que se aumente la contribución tributaria de capitales y empresas con la reforma fiscal

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha fijado como objetivo que la reforma fiscal que prepara el Gobierno sea "justa", lo que a su juicio pasa por aumentar la contribución tributaria de capitales y empresas.



El objetivo de esta reforma es "que no recaiga el gran peso del esfuerzo sobre la clase media", como ocurre actualmente, "sino que los grandes capitales, las empresas, contribuyan proporcionalmente como lo hacen los ciudadanos", señala la ministra en una entrevista con EFE.



En ese sentido, aboga por "aprovechar" el consenso internacional para aumentar la contribución fiscal de las multinacionales, como ha hecho el Gobierno estableciendo un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades para grandes empresas, lo que demuestra que "España está acertada en términos de hacia donde tiene que caminar la reforma fiscal".



Montero no desvela las medidas concretas que contendrá la reforma fiscal a la espera de las conclusiones que el comité de expertos presentará en febrero y que asegura no conocer, aunque sí avanza que la reforma se articulará varias normativas y leyes.



"Es una reforma imprescindible para que nuestro país pueda avanzar", subraya, ya que, por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica pasar por lograr un aumento de la recaudación que permita transferir más recursos a las regiones.



Más allá de la recaudación, ve "especial interés" en el potencial para modificar conductas de la fiscalidad ambiental, una "propuesta ambiciosa" que aspira a acompañar a la transición industrial, o en la armonización de la fiscalidad autonómica, "que algunos territorios piden para que no se produzcan fugas de capitales".



Montero tampoco desvela si finalmente el Gobierno bajará el IVA a los servicios de peluquería y estética como reclama el sector -"no es momento ahora de anticipar cuestiones"-, pero recuerda que la Unión Europea ya ha advertido a España del "uso abusivo" del IVA reducido, algo que también analiza el comité de expertos.



La ministra confía en encontrar "el consenso adecuado" en el Congreso para sacar adelante la reforma fiscal porque "la gran mayoría del arco parlamentario" demanda esta medida, que ya estaba recogida en el acuerdo de investidura.



Sin embargo, reconoce que la negociación no será "cómoda" porque "con este Gobierno y en este Gobierno siempre todo requiere de mucho diálogo".