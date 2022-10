Montero pide que PSOE escuche a las familias y no a la patronal inmobiliaria

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado muy preocupada por la falta de acuerdo dentro del Gobierno sobre la Ley de Vivienda y ha pedido al PSOE que "deje de escuchar a la patronal inmobiliaria" y empiece a escuchar a las familias.

En una entrevista en el programa 'Carne cruda' de Eldiario.es recogida por Efe, Montero ha lamentado que el PSOE "está muy cerrado en el no" a esa normativa sobre vivienda, que es también -ha recordado- un no a la mayoría de investidura que tiene que aprobar los presupuestos generales del Estado para 2023 y que sostiene la acción del Gobierno en el Parlamento.

"Hay que dejar de escuchar a la patronal inmobiliaria y escuchar a las familias y convertir a la vivienda por ley en un derecho que no esté sujeto a las reglas del mercado sino a las reglas de la vida", ha defendido al titular de Igualdad, que ha apostado por garantizar que todo el mundo pueda estar en su hogar, que no haya desahucios si alternativa habitacional y que la gente no tenga que enfrentarse a un incremento abusivo de los precios del alquiler.

Sobre la enmienda presentada por el PSOE que pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para que los jueces puedan desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas, tanto en los casos de allanamiento de morada como de usurpación, Montero ha dicho que harán "todo lo que esté en su mano" para parar esta medida.

"Con esa propuesta el PSOE entra de lleno en los bulos y las mentiras de la derecha", ha asegurado Montero, que ha dicho que hacer creer a la población que si vas a comprar el pan te van a ocupar la casa, es un bulo.

Ha afirmado que la mayoría de las personas que ocupan lo hace "en precario" porque tienen que elegir entre vivir debajo de un puente o en su coche con su familia, o meterse en una casa, normalmente de una entidad financiera, que la tiene cerrada.

La vivienda -ha dicho- es antes un derecho que un bien de mercado y el principal problema que tiene la vivienda en España "no son las ocupaciones", sino los precios abusivos de los alquileres y las subidas abusivas de los tipos de interés de las hipotecas a tipo variable.

Preguntada por el proyecto político de la vicepresidenta Yolanda Díaz, Montero ha asegurado que "Yolanda en nuestra candidata y cuando quiera nos sentaremos para ser aliados electorales" de cara a las próximas elecciones.