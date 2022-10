Montero pide a Feijóo: "Basta ya de enfrentar a generaciones y a territorios"

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lanzado una petición este domingo al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo: "Basta ya de enfrentar a generaciones y a territorios en España".

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Bollullos Par del Condado (Huelva), Montero ha explicado que "el colmo de esa negación de la realidad que construye el PP viene de la mano de las pensiones" y ha asegurado que "como comprometimos y recogimos por ley, el proyecto de presupuestos para 2023 las revaloriza según el nivel de vida, para que nuestros mayores no pierdan ni un sólo euro en la capacidad que tienen de vida tras la subida de la inflación".

"Lo hacemos porque nos comprometimos y porque es de justicia porque tenemos que devolver a aquellos que hicieron posible el bienestar de todos los que estamos aquí y que hoy podamos vivir mejor que lo pudieron vivir ellos, todo eso", ha dicho.

Por ello, ha considerado que "no podemos regatear en este asunto y sería bueno que el PP, que está diciendo que no a la revalorización de las pensiones, no rompiera el único acuerdo que hemos tenido en los últimos años, el del Pacto de Toledo".

"Todos los días ponen pegas porque creen que el sistema no es sostenible, cuando este Gobierno no sólo va a revalorizar las pensiones sino que va a meter dinero en la hucha para el futuro, 3.000 millones de euros que se ponen ahí para que cuando vengan malos tiempos tengamos posibilidad de seguir pagando un salario justo a nuestros mayores", ha remarcado.

Con respecto al enfrentamiento territorial, Montero ha afeado al PP que acuse al PSOE de "no sé qué" con relación a Cataluña y le ha recordado "cómo nos encontramos la situación territorial en Cataluña cuando llegamos al poder".

"Fue con un Gobierno del PP cuando se celebró un referéndum ilegal en Cataluña; fue durante un Gobierno del PP cuando se declaró unilateralmente la independencia y cuando Piuigdemont salió por la frontera y se escapó de la justicia española; y ha sido con un presidente socialista cuando tenemos capacidad de diálogo, cuando estamos viendo un cambio de ciclo en Cataluña que va a favorecer la convivencia", ha apuntado.

Montero ha manifestado que "ya basta de golpes de pecho en estos momentos los ciudadanos nos piden que vayamos de la mano que haya unidad y que nos preocupemos de sus problemas".

Asimismo ha señalado que actualmente "es de sentido común que el país tenga que perseguir estabilidad en todos los rincones; en estos momentos de incertidumbre económica derivada de la invasión de Ucrania, hay que aspirar a la estabilidad y el Gobierno de España aspira a que se produzca en todos los rincones".

Por otro lado,Montero ha asegurado que los Presupuestos Generales del Estado para 2023 "cumplen con Andalucía" porque "es de justicia".

Montero ha indicado que ese cumplimiento significa que las inversiones que el Estado desarrolla en Andalucía cumple con nuestro peso de población y está por encima del 17 por ciento que le corresponde.