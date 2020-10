Montero niega un "tirón de orejas" de Europa por la reforma del CGPJ, que afecte a fondos y arremete contra el PP

La portavoz del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este viernes convencida de que la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) impulsada en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos no va a afectar a los fondos europeos porque la independencia del sistema judicial sigue "absolutamente garantizada". Según ha defendido, sólo de trata de modificar la elección del órgano de gobierno de los jueces.

"Estoy convencida por supuesto de que Europa es consciente de que España es uno de los países de la Unión Europea que tiene más altos estándares democráticos y así lo ha transmitido", ha asegurado Montero, antes de negar que hayan recibido por parte de Europa un aviso al respecto. "Yo creo que no ha habido ningún tirón de orejas", ha afirmado.

En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada a las jornadas 'Construyendo un futuro sostenible', organizadas por 'El País', 'Cinco Días' y la Cadena SER, la ministra ha defendido que en España los jueces son altos funcionarios del Estado que obtienen su plaza por concurso, en oposiciones "abiertas, libres y transparentes".

RECHAZA LAS "MENTIRAS" DEL PP

"Hablamos de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, nada tiene que ver con lo que algunos quieren trasladar de ingerencia del Estado, es una mentira. Todo lo contrario", ha afirmado Montero, haciendo referencia a las acusaciones que el PP ha llevado hasta Europa.

A este respecto, la portavoz ha denunciado que el principal partido de la oposición está cometiendo una "absoluta deslealtad" al trasladar esa "mentira" en Europa, además de no estar cumpliendo con su "mandato constitucional" y de estar "deteriorando" el funcionamiento del CGPJ, al "bloquear" su renovación. "Hay un bloqueo al CGPJ del PP. No se entiende, salvo que tenga intereses que no quiera expresar", ha apostillado.