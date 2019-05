Montero se muestra "optimista" sobre la negociación con el PSOE para lograr un gobierno de coalición

La portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, ha señalado este jueves que su formación es "optimista" sobre el desarrollo de las negociaciones con el PSOE para conformar un gobierno progresista, y ha indicado que ambos partidos trabajan en un plan completo de gobierno que implica también elegir qué equipos humanos llevarán a cabo ese plan.

En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo, Montero, ha apelado una vez más a la prudencia y tras ser preguntada por qué carteras ministeriales preferiría Unidas Podemos, ha señalado que si bien la negociación "no es un quítate tú para ponerme yo", la ciudadanía "no es idiota" y sabe que los equipos humanos, "las personas concretas" que llevarán a cabo ese plan de gobierno, también son importantes porque "muchas veces no es lo mismo que lo haga una persona que otra a la hora de enfrentarse a situaciones complejas".

Esas situaciones complejas a las que ser refiere, dice que serán las necesarias para cambiar a mejor la vida de la gente, como lograr una bajada del precio de la tarifa eléctrica, o conseguir que haya empleo estable en el país.

No obstante, ha añadido que el plan a negociar es completo, y que le toca al PSOE tener la iniciativa porque es el que ha ganado las elecciones generales. "Es importante mantener discreción y en España lo ideal es que se abra un ciclo de progreso. Unidas Podemos estamos en plena disposición para hablar las horas, el tiempo necesario para garantizar que eso sea así", ha apostillado.

Ya durante el desayuno, a preguntas de los periodistas, Montero ha insistido en que los contacto para esa formación de Gobierno está abierto "de forma cotidiana", y no ha querido ponerse en la piel del PSOE para valorar si desde la otra parte ahora están más receptivos a que la formación morada entre en el posible nuevo Ejecutivo de Sánchez.

"Existe una comunicación abierta para intentar que se abra un ciclo histórico, (...) no se debe pensar en políticas tacticistas", ha dicho, para añadir que se deben afrontar los problemas sociales para transformar la sociedad con vista a 15 o 20 años.

Además, ha recordado que cuando nació el espacio político de Unidas Podemos se hizo con la intención clara de gobernar porque solo así se pueden afrontar los retos importantes del país. Así, ha puntualizado que si bien desde la actividad parlamentaria se consiguen cosas, en el Gobierno se logran de forma "más directa y precisa".