Montero lamenta que sea noticia de portada el "error" del cartel de Podemos

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que Pablo Iglesias asume como propio el "error" del cartel que él desconocía y con el que se anunciaba su regreso a la política, pero ha lamentado que se haya convertido una noticia de "portada" a diferencia de los fallos de otros partidos.

"Nosotros cometemos un error y somos portada nacional", se ha quejado Irene Montero en una entrevista en La Sexta en referencia al desacierto de anunciar el regreso de Pablo Iglesias con un cartel con la palabra "vuelve" escrita en morado y con una tonalidad diferente que resaltaba la sílaba "el".

Con ese cartel, la formación pretendía responder a la pregunta insistente formulada por muchos en el partido de cuándo regresaba el secretario general, según ha explicado la portavoz parlamentaria.

Irene Montero ha asegurado que Pablo Iglesias no había visto ese anuncio pero aún así, ha dicho, "la responsabilidad la tiene que asumir igual" porque un dirigente político no puede atribuir a su "equipo" los errores y ha ensalzado que reconocerlos es también "una forma feminista de hacer política".

La portavoz en el Congreso no se sintió identificada con ese cartel no solo por estar a dos días del 8-M sino porque lo que el secretario general de Podemos ha hecho es "cumplir con su permiso" de paternidad, pero en este tiempo no ha estado desaparecido.

"Lo que va a hacer es incorporarse al trabajo, va a reencontrarse con la gente", ha añadido Irene Montero para ensalzar acto seguido que con ese gesto, Podemos ha mostrado que para ellos "cuidar es esencial".